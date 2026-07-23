Datos Clave Gol: Miguel Merentiel (44′) Estadio: La Bombonera, Buenos Aires Serie: Boca Juniors gana 1-0 en la ida de los playoffs

O’Higgins fue mejor durante gran parte de la noche en La Bombonera, pero el fútbol no siempre premia al que más merece. Un pase milimétrico de Leandro Paredes y la frialdad de Miguel Merentiel le dieron a Boca Juniors el 1-0 en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, resultado que pone al Xeneize en ventaja de cara a la vuelta en Rancagua.

El partido no fue cómodo para Rodolfo Arruabarrena. El Capo de Provincia, dirigido por Lucas Bovaglio, llegó a Buenos Aires sin complejos y así lo demostró desde el arranque. Los celestes generaron las ocasiones más claras del primer tiempo, con Martín Sarrafiore forzando una gran atajada de Álvaro Montero con un remate frontal que por momentos pareció el adelanto visitante. O’Higgins había terminado segundo en el Grupo C de la fase de grupos con 10 puntos y esa solidez se notó en cancha.

Merentiel definió cuando más lo necesitaba Boca

Sin embargo, tras la pausa de hidratación, Boca encontró el camino. A los 44 minutos, Paredes filtró un pase de cachetada que dejó a Merentiel mano a mano con el arquero Omar Carabalí. La Bestia no perdonó: con el borde interno de la pierna derecha, definió con calma para el 1-0 y se fue al descanso con la ventaja mínima pero suficiente para el Xeneize, que busca en la Sudamericana el título internacional que se le ha negado por años.

GOLAZO DE BOCA



Enorme pase de Paredes para la definición de Merentiel. El Xeneize le gana 1-0 a O'Higgins.



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¿Cuándo es la vuelta entre O’Higgins y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026?

El resultado le da a Boca Juniors una ventaja importante de cara al partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves 30 de julio a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. O’Higgins necesitará ganar para forzar prórroga o conseguir dos goles de diferencia para avanzar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.