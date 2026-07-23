Boca Juniors y O’Higgins animan este jueves 23 de julio uno de los cruces más atractivos de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino inicia su camino en el torneo tras quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores, mientras que el Capo de Provincia llega a esta instancia luego de terminar segundo en su zona de la Sudamericana.

El partido de ida se juega en La Bombonera, donde el Xeneize intentará tomar ventaja antes de la revancha en Rancagua. El conjunto de Lucas Bovaglio, en tanto, buscará sostener el orden, competir en un escenario de máxima presión y dejar abierta la llave para definirla una semana después en el Estadio Codelco El Teniente.

Boca Juniors vs O’Higgins EN VIVO minuto a minuto

El partido en datos :

Boca ganó cuatro de sus últimos seis partidos como local en rondas eliminatorias de la CONMEBOL Sudamericana (1E 1D). En ese lapso, solo recibió un gol en su estadio (0-1 contra Deportivo Capiatá en 2014).



Boca ganó sus últimas cuatro series eliminatorias contra rivales chilenos en torneos CONMEBOL, incluyendo una ronda de semifinales en la Sudamericana 2005 ante Universidad Católica. Su último antecedente fue en 2012, cuando eliminó a Universidad de Chile en semifinales de la Libertadores 2012.



O’Higgins fue el cuarto equipo que más minutos pasó en ventaja en el marcador (279) en la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2026. El conjunto rancagüino, además, ganó los tres partidos de esa ronda cuando abrió el marcador, dos ante Millonarios y uno contra Boston River.



Francisco González, de O’Higgins, fue el jugador que más traslados con la pelota finalizó en el último tercio del campo de juego (47) durante la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Cuatro de ellas terminaron en el área rival.



Sebastián Villa volvió a Boca en este mercado de pases. En su anterior etapa, anotó cinco goles en torneos CONMEBOL con el Xeneize: el más reciente fue visitando a un equipo de Chile (gol a Colo-Colo en la Libertadores 2023).

La previa del Boca Juniors vs O’Higgins por Copa Sudamericana

Boca Juniors llega a este partido con la obligación de responder a nivel internacional. El Xeneize quedó fuera de la Copa Libertadores tras finalizar tercero en su grupo, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, por lo que la Sudamericana aparece como una nueva oportunidad para sostener el semestre.

El equipo argentino viene de vencer 2-0 a Sarmiento por Copa Argentina, en el inicio del nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena. Los goles de Alan Velasco y Leonel Flores le dieron algo de aire a un plantel que ahora tendrá una prueba mucho más exigente en La Bombonera.

O’Higgins llega con mayor rodaje competitivo. El equipo de Lucas Bovaglio viene de disputar Copa Chile y Copa de la Liga, y en su último partido consiguió un triunfo por 1-0 ante Ñublense. Además, el Capo de Provincia viene de una buena racha reciente, con partidos de alta intensidad y una final nacional pendiente.

La llave tendrá su revancha una semana después en Rancagua. El ganador de la serie entre Boca Juniors y O’Higgins avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde enfrentará a Recoleta FC de Paraguay.

Formación de Boca Juniors vs O’Higgins

Formación de Boca Juniors: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

Formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez.

DT: Lucas Bovaglio.

¿Quién es el árbitro de Boca Juniors vs O’Higgins?

El árbitro del partido entre Boca Juniors y O’Higgins será el uruguayo Andrés Matonte.

Árbitro central: Andrés Matonte

Asistente 1: Martín Soppi

Asistente 2: Horacio Ferreiro

Cuarto árbitro: José Burgos

VAR: Christian Ferreyra

AVAR: Richard Trinidad

Matonte ya dirigió a O’Higgins durante esta temporada, en la victoria del cuadro rancagüino sobre Deportes Tolima por la tercera ronda de la Copa Libertadores.

¿Dónde ver Boca Juniors vs O’Higgins EN VIVO?

El partido entre Boca Juniors y O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se juega este jueves 23 de julio, desde las 20:30 horas de Chile, en La Bombonera.

Fecha: Jueves 23 de julio de 2026

Jueves 23 de julio de 2026 Hora: 20:30 horas de Chile

20:30 horas de Chile Estadio: La Bombonera, Buenos Aires

La Bombonera, Buenos Aires Fase: Playoffs, partido de ida

Playoffs, partido de ida TV: DSports 610/1610 HD

DSports 610/1610 HD Streaming: DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN

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