Datos Clave Luz verde: Palacios entrenó con normalidad y está disponible para la convocatoria. La vuelta: O’Higgins vs Boca Juniors, jueves 30 de julio a las 20:30 en El Teniente. El contexto: Boca llega con ventaja de 1-0 desde La Bombonera.

Buenas noticias para Carlos Palacios y para quienes ya estaban exigiendo el regreso del ex Colo Colo. El mediapunta nacional, que se perdió el partido de ida ante O’Higgins por una molestia muscular de último minuto, volvió este lunes a trabajar con total normalidad en los entrenamientos de Boca Juniors y tiene luz verde para integrar la delegación que viajará a Rancagua para el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

La Joya estaba en los planes de Rodolfo Arruabarrena para la ida en La Bombonera, pero un día antes del duelo sufrió una sobrecarga en el músculo pectíneo derecho que lo marginó de la convocatoria. Ahora, con la molestia superada, el DT xeneize lo tiene disponible para el cruce ante el Capo de Provincia, aunque todo indica que difícilmente será considerado como titular dado el poco rodaje que lleva en lo que va de temporada.

El partido de vuelta que trae a Palacios de regreso a Chile

El ex atacante del Cacique tendrá la posibilidad de disputar minutos en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, el mismo escenario donde fue figura en varias ocasiones con la camiseta del Cacique.

El duelo entre O’Higgins y Boca Juniors se jugará este jueves 30 de julio a las 20:30 horas y los celestes deberán remontar el 1-0 que se trajo el conjunto argentino desde Buenos Aires, en lo que promete ser una noche de alta tensión en Rancagua.

Lo que necesita O’Higgins para avanzar a octavos

El Capo de Provincia llega con la obligación de revertir el resultado y buscar la clasificación a los octavos de final, donde el ganador de la llave se mediría ante Recoleta FC de Paraguay.

Para Arruabarrena, la recuperación de Palacios es una buena señal en medio de una enfermería que también incluye a Tomás Belmonte, Milton Giménez y Adam Bareiro.