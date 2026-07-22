Datos Clave Recaída muscular: Tras disputar 17 minutos auspiciosos ante Sarmiento por la Copa Argentina, el chileno sintió una molestia en el aductor que lo sacó de la nómina. Negativo historial: Esta nueva dolencia se convierte en el partido número 28 que el ex Colo Colo se pierde por lesión desde su llegada al cuadro Xeneize. Estreno condicionado: La baja del volante se suma a los problemas físicos del defensor Leandro Lozano, complicando el debut de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo técnico.

Cuando parecía que la pesadilla quedaba atrás, la mala suerte vuelve a golpear a Carlos Palacios en Boca Juniors. Apenas horas después de haber retornado a la actividad oficial tras 220 días de inactividad —dejando muy buenas sensaciones en los 17 minutos que jugó frente a Sarmiento por la Copa Argentina—, el volante nacional sufrió un nuevo traspié físico que trunca su despegue.

Según informó la prensa al otro lado de la cordillera, el mediocampista aquejó una molestia en el aductor durante los últimos entrenamientos, quedando automáticamente marginado de la convocatoria para el trascendental duelo de este jueves frente a O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

¿Qué lesión tiene Carlos Palacios y por qué no juega en Boca Juniors?

El impacto de la noticia es fuerte tanto para el cuerpo técnico como para el jugador. Durante el parate previo, el ex Unión Española se había ganado la total confianza del nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, heredando incluso la camiseta número 7.

Sin embargo, su fragilidad física volvió a pasarle la cuenta. La dolencia muscular sufrida en la antesala del debut del “Vasco” en La Bombonera obligó a excluirlo de inmediato. En su reemplazo dentro de los citados ingresará el juvenil Gonzalo Gelini, buscando mitigar la ausencia del chileno.

El historial de lesiones y estadísticas de Carlos Palacios en Argentina

La carrera del mediocampista en el conjunto de la Ribera ha estado marcada a fuego por los problemas médicos. Desde su arribo a comienzos de 2025, el historial físico del jugador registra tres cuadros distintos: un desgarro, una compleja sinovitis en la rodilla derecha y ahora esta recaída en el aductor.

Las estadísticas reflejan la enorme dificultad que ha tenido para tener continuidad: el cruce ante el “Capo de Provincia” marcará el vigésimo octavo partido que Palacios se pierde por lesión desde su fichaje, una cifra alarmante si se considera que apenas ha podido disputar 37 encuentros oficiales con la camiseta auriazul.

Las bajas de Boca Juniors vs O’Higgins por Copa Sudamericana

La marginación de Carlos Palacios no es el único dolor de cabeza que enfrenta el cuerpo técnico en la previa copera. El lateral Leandro Lozano, flamante refuerzo para este segundo semestre, tampoco logró finalizar con éxito la última práctica a causa de molestias físicas y su lugar en la nómina será tomado por el joven lateral Dylan Gorosito.

En la vereda opuesta, la nota positiva para el cuadro boquense pasa por la predisposición de Leandro Paredes. A pesar del desgaste físico acumulado tras disputar 696 minutos en siete partidos y alcanzar la final del Mundial con la Selección Argentina, el experimentado volante campeón del mundo le confirmó al DT que quiere estar presente ante O’Higgins debido a la enorme relevancia del encuentro continental.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs O’Higgins por Copa Sudamericana?

Boca Juniors y O’Higgins se enfrentarán este jueves 23 de julio en La Bombonera, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo marcará el regreso internacional del equipo argentino bajo el mando de Rodolfo Arruabarrena y será una prueba mayor para el cuadro rancagüino.

En resumen

Carlos Palacios quedó fuera del partido entre Boca Juniors y O’Higgins por Copa Sudamericana tras sufrir una molestia en el aductor. El ex Colo Colo venía de reaparecer ante Sarmiento después de 220 días sin jugar, pero este nuevo problema físico lo dejará al margen por 28ª vez desde su llegada al club argentino.

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