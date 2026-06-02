Colo Colo le abre la puerta a Carlos Palacios en medio de los rumores que lo ligan de vuelta al estadio Monumental, luego de un primer semestre en el que no vio minutos con Boca Juniors por una rebelde lesión. De hecho, su último compromiso oficial fue en diciembre de 2025, momento en el que tampoco convencía a la hinchada xeneize con su irregular rendimiento.

Desde la dirigencia de Blanco y Negro no esquivaron el tema y manifestaron su deseo de que la Joya retorne a Macul, sobre todo por el gran recuerdo que dejó en los fanáticos albos, al ser figura del título del Campeonato Nacional 2024 y también de la campaña en la que llegaron a cuartos de final de la Copa Libertadores, el mismo año.

Dirigencia de Colo Colo ve con buenos ojos la vuelta de Palacios

Paloma Norambuena, directora de Blanco y Negro, señaló en Radio Cooperativa: “Hoy día es el área deportiva. El director de área de fútbol con la gerencia, los que están revisando precisamente lo que viene ahora. El presidente lo ha dicho: que una vez terminada esta primera ronda se va a evaluar todo”.

“Estamos todos esperando precisamente ese período y ahí se tendrán nuevamente noticias después de una evaluación de estas áreas deportivas”, añadió.

“Jugadores así son súper queridos por la hinchada, así que sin lugar a duda que los jugadores que son bien recibidos y queridos por la hinchada, uno como colocolino lo agradece. Ahora, por supuesto que sabemos que es muy querido por la hinchada“, sentenció.

¿Qué opciones tiene Carlos Palacios de volver a Colo Colo?

Boca Juniors piso en la lista de prescindibles a Carlos Palacios para el segundo semestre, aunque eso puede cambiar dependiendo de quien llegue a la banca del elenco Azul y Oro. De todas maneras, este panorama incierto favorece a Colo Colo en su búsqueda por repatriar al formado en Unión Española.

De todas formas, se ve difícil que el futbolista sea cedido por Boca, por lo que en Macul deben pensar en una compra. Ahí viene el gran problema, ya que el precio es de 4 millones de dólares.