Datos Clave Nuevo destino: Manley Clerveaux jugará a préstamo en Provincial Osorno. No vuelve a Colo Colo: El club no lo tiene contemplado para el segundo semestre. Meta clara: Osorno lidera la zona sur de la Segunda División y busca el ascenso.

Formado en la cantera de Colo Colo, el extremo haitiano Manley Clerveaux debió salir del Cacique para encontrar continuidad a sus 20 años. Ahora, tras finalizar su préstamo en Deportes Puerto Montt, seguirá jugando en el sur del país, pero un peldaño más abajo: fue confirmado como nuevo jugador de Provincial Osorno, de la Segunda División.

Clerveaux llegó a los Hijos del Temporal a comienzos de año con la ilusión de ser goleador de la Primera B, y arrancó bien, sumando minutos y anotando en los primeros partidos. Sin embargo, fue mermando su rendimiento y perdiendo terreno, al punto de no jugar por el club desde fines de mayo, lo que llevó al fin anticipado de su préstamo.

Manley Clerveaux no vuelve a Colo Colo

En Macul no le encontraron espacio. A priori, el jugador debía regresar al Cacique, dueño de su pase, pero Fernando Ortiz no lo tiene contemplado en el plantel para el segundo semestre. Con ese panorama, ambos clubes trabajaron para encontrarle un nuevo destino, que finalmente resultó ser Osorno.

La razón por la que deberá jugar en Segunda División, es porque al haber sumado minutos en la Primera B con Puerto Montt durante esta misma temporada, Clerveaux no podía fichar por otro club de esa categoría en el segundo semestre, por lo que su única alternativa para seguir compitiendo en Chile era en otra categoría.

El objetivo de ascenso que persigue Provincial Osorno

El club sureño, que le dio la bienvenida a Clerveaux en sus redes sociales, es el actual líder de la zona sur de la Segunda División y apunta a clasificar a la liguilla de ascenso, instancia en la que solo sube un equipo. Con este nuevo desafío, el haitiano buscará recuperar la confianza y el gol que supo mostrar a comienzos de temporada.