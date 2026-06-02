Datos Clave Pizarro frena ilusión por Palacios: “Se ve dificil” Monto muy alto]: Y su contrato recién termina en 2029 en Boca Juniors No hay opción de préstamo: Los Xeneizes quieren venderlo y piden 4 millones de dólares

El director de Blanco y Negro Jaime Pizarro frenó la ilusión de los hinchas de Colo Colo que esperaban tener un fichaje bombástico para el mercado de pases de invierno, el que iba a ser un nombre “calado” que probablemente iba a ayudar a pavimentar un posible título del elenco de Fernando Ortiz.

Se trata de Carlos Palacios. Pizarro fue realista y señaló que es “difícil” que los Albos puedan contar en esta temporada con la Joya, pese a que el jugador no ha tenido acción en el 2026 con Boca Juniors. debido a una rebelde lesión.

¿Qué dijo Jaime Pizarro sobre el posible fichaje de Carlos Palacios en Colo Colo?

Jaime Pizarro expresó: “Se ve difícil, esto implica negociaciones y en este momento no es factible. Tiene club y un largo contrato vigente (hasta el 31 de diciembre de 2029)”, esto en el Complejo Deportivo Quilín, sede de la ANFP, en la que Colo Colo está defendiendo a sus jugadores uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez de una posible sanción por los incidentes tras el duelo ante U Católica en el Claro Arena.

No obstante, el tema de Palacios fue inevitable tocarlo, ya que fue declarado prescindible en Boca Juniors y obviamente que su nombre suena en Macul tras el gran paso que tuvo entre 2023 y 2024, con títulos de Copa Chile, Campeonato Nacional y la llegada a cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuáles son las opciones de que Carlos Palacios vuelva a Colo Colo?

La opción más realista de que Carlos Palacios retorne a Colo Colo es que se logre a convencer a Boca Juniors de un préstamo, con el argumento de revalorizar al futbolista por el que pagaron 4 millones de dólares a inicios de 2025. Allí el jugador sería clave en la conversación que pueda tener con el presidente del club Juan Román Riquelme, con el que tuvo muchas cercanía en su momento.

Por el momento, Boca solo está abierto a una venta del futbolista por el mismo monto que pagó para llevarlo, el que es absolutamente impagable para el Cacique y cualquier otro elenco de Chile, pensando en que también hay que considerar el sueldo del futbolista.