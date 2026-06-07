Carlos Palacios y Williams Alarcón tienen nuevo entrenador en Boca Juniors: Rodolfo Arruabarrena asumirá su segundo ciclo como director técnico del Xeneize y tendrá como desafío levantar deportivamente a un club que viene de fracaso en fracaso tanto a nivel local como internacional.

El acuerdo entre el técnico de 50 años y la dirigencia ya está sellado de palabra y solo restan detalles administrativos para el anuncio oficial, según informó la prensa argentina. El Vasco firmará un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027, y reemplaza a Claudio Úbeda, cuyo ciclo terminó tras la eliminación del Xeneize en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante U Católica en La Bombonera.

¿Carlos Palacios será dirigido por Arruabarrena en Boca?

La duda es que Carlos Palacios llegará a ser dirigido por Rodolfo Arruabarrena en Boca Juniors: el chileno ha sonado de vuelta en Colo Colo y el jugador no ha descartado la posibilidad, por lo que su futuro al otro lado de la Cordillera está en veremos, pese a que siempre ha contado con el respaldo del presidente e ídolo xeneize Juan Román Riquelme.

En el caso de Williams Alarcón también hay interrogantes: no ha sido considerado de forma permanente por ningún técnico desde que llegó a La Bombonera y U Católica estaba haciendo algunas gestiones por su fichaje, aunque el alto costo de su sueldo hacen poco probable que el jugador regrese a Chile.

El debut de Arruabarrena en Boca Juniors será ante O’Higgins

El calendario de Boca Juniors marca que el debut de Rodolfo Arruabarrena será ante O’Higgins en la ronda de play-offs de la Copa Sudamericana 2026: la ida será en La Bombonera el 23 de julio a las 20:30 horas y la revancha se llevará a cabo el 30 del mismo mes en idéntico horario en El Teniente de Rancagua.

Es una llave que tiene gran presión para el Vasco y su proyecto en el cuadro Azul y Oro, ya que un nuevo revés internacional hace insostenible el ambiente, sobre todo ante otro equipo chileno, país ante el que regularmente no tienen problemas los equipos grandes de Argentina.