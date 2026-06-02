Datos Clave Guiño albo: El atacante nacional enfureció al entorno boquense tras declarar que “las puertas van a estar abiertas” para volver a Macul. Furia histórica: Alberto Márcico aseguró que al jugador “le pesó un poquito la camiseta” y lo cuestionó por no querer pelear un puesto en Argentina. Inactividad total: El futbolista no ha sumado minutos en 2026 tras ser operado de la rodilla y luego de que el cuerpo técnico lo descartara por su estado físico.

Carlos Palacios sumó un nuevo y tenso capítulo en su estadía en Boca Juniors. Tras aterrizar en el Aeropuerto de Santiago y declarar sus intenciones de retornar a Colo Colo, las reacciones al otro lado de la cordillera no se hicieron esperar. Una de las máximas glorias del cuadro “Xeneize” explotó por la actitud del atacante nacional, quien no ha sumado minutos en toda la temporada 2026 y que ahora coquetea abiertamente con la idea de volver a vestir la camiseta alba de cara al inminente mercado de pases.

¿Qué dijo Carlos Palacios sobre volver a Colo Colo?

La controversia se originó apenas el jugador pisó territorio nacional. Aprovechando los días libres por el fin del primer semestre en Argentina, el futbolista fue consultado por un eventual retorno al Estadio Monumental, donde dejó claro que su deseo de volver sigue totalmente intacto.

“Siempre. Dije cuando me fui que en algún momento iba a volver y si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no más adelante, pero que voy a volver en algún momento, voy a volver”, confesó la “Joya” en diálogo con la cadena TNT Sports.

Lejos de poner paños fríos a su compleja situación contractual con el equipo argentino, Palacios redobló la apuesta y le envió un guiño directo a la dirigencia de Blanco y Negro. “Tiene que decidir él, depende de él, el club, no sé lo que quieren, si me quieren en verdad, no tengo idea. Tengo contrato en Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todo“, remató el atacante.

Las feroces críticas de Alberto Márcico contra Carlos Palacios

Estas declaraciones encendieron la furia de Alberto “Beto” Márcico, ídolo histórico de Boca Juniors, quien no le perdonó la actitud al ex Unión Española. En conversación con el programa Fútbol Continental, el exfutbolista barrió con el delantero por no luchar por un puesto en la Bombonera. “Lo que hizo es terrible, aparte no aportó nada. Tendría que recuperarse y ganarse el lugar en el equipo, si ahora va a haber cambios, jugadores nuevos”, disparó sin filtros.

Márcico fue más allá, cuestionando las verdaderas intenciones del jugador y sembrando la duda sobre el permanente interés desde Macul. “Igual algo ya sabía de que no tiene muchas ganas de quedarse en Boca. Aparte hay una cosa. ¿Por qué Colo Colo lo pidió otra vez si hace un año que está acá? Algo pasó, algún mensaje, él no quiere jugar. Creo que le pesó un poquito la camiseta”, sentenció de manera tajante la gloria boquense.

¿Por qué Carlos Palacios no juega en Boca Juniors este 2026?

El enojo en Argentina también responde a la nula actividad deportiva del chileno durante este año, un escenario que tiene una explicación médica y técnica. Desde el 2025, el jugador arrastraba una sinovitis en su rodilla derecha, lo que obligó al cuerpo médico del club a operarlo a principios de esta temporada.

Sin embargo, su prolongada ausencia sobre el final del semestre tiene otro motivo de peso. Según reveló el periodista Leandro Aguilera en Radio Continental, una vez recuperado de la cirugía, el cuerpo técnico evaluó que el delantero no estaba bien físicamente. Ante esto, el ahora exentrenador Claudio Úbeda le ordenó realizar un trabajo diferenciado, extendiendo los plazos de su retorno y provocando que el chileno no sumara ni un solo minuto oficial en todo el 2026.