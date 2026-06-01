Carlos Palacios dejó la puerta abierta para volver a Colo Colo. El atacante chileno, que actualmente milita en Boca Juniors pero atraviesa un momento complejo en el cuadro Xeneize, abordó por primera vez los rumores sobre su eventual regreso al estadio Monumental y se sinceró sobre su futuro inmediato.

El delantero, que fue figura del Popular en el título del Campeonato Nacional 2024, no esquivó la pregunta sobre un posible retorno: “Dije cuando me fui que en algún momento iba a volver. Y si se tiene que dar ahora, se va a dar, y si no, más adelante. Pero de que voy a volver, en algún momento voy a volver”, señaló Palacios en diálogo con TNT Sports.

¿Qué dijo Carlos Palacios sobre un posible regreso a Colo Colo?

“Depende del club, no sé qué es lo que quieren, si me quieren. En verdad, no tengo idea”, agregó la Joya, quien sobre su situación en Argentina añadió: “Tengo contrato ahí en Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo. Así que, bueno, ahí (Colo Colo) siempre las puertas van a estar abiertas para todo”.

La respuesta de Palacios aclara que si los Albos quieren al jugador deberán hacer un esfuerzo económico, debido a que el futbolista expone con claridad que su vínculo está vigente y sin dudas en Boca, pese a las críticas que ha recibido, principalmente, de los hinchas y la exigente prensa argentina.

¿Cuándo podría concretarse el regreso de Palacios a Colo Colo?

El interés de Colo Colo por repatriar a Carlos Palacios fue dado a conocer por los medios trasandinos. Los Albos barajan el regreso como una opción concreta para el segundo semestre, aunque la postura inicial de Boca Juniors fue clara: solo dejaría salir al jugador mediante una venta, descartando el préstamo que en Macul plantearon como primera vía.

De todas maneras, el futbolista está en la “lista de prescindibles” de los Azul y Oro, por lo que una buena negociación podría tener el retorno de Palacios en Macul, algo que serviría no solo para buscar amarrar el título del Campeonato Nacional 2026, sino que también para una eventual Copa Libertadores 2027.

Los números de Carlos Palacios en Boca Juniors