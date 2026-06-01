Datos Clave Bajas confirmadas: Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez no estarán disponibles para el técnico Fernando Ortiz debido a su convocatoria a la Selección Chilena adulta. Dudas en el arco: Gabriel Maureira también podría ser baja debido a su citación a la Selección Chilena Sub 20. Chance de oro: El meta Eduardo Villanueva podría asumir la titularidad, en un partido que definiría su permanencia en Macul o una salida a préstamo.

Colo Colo se juega buena parte de su semestre en el próximo compromiso ante Huachipato por la Copa de la Liga. El Cacique necesita sumar puntos para clasificar a semifinales, pero el inicio de los entrenamientos no ha sido el ideal para el estratega Fernando Ortiz. El cuerpo técnico deberá reestructurar un equipo que llega mermado por las convocatorias a las distintas categorías de la Selección chilena, obligando a usar piezas de recambio en un duelo que asoma como una verdadera final en la ciudad de Talcahuano.

¿Qué titulares de Colo Colo fueron convocados a La Roja y se pierden el vs Huachipato?

El inicio de semana en Macul trajo malas noticias para la planificación del equipo. El estratega Fernando Ortiz ya sabe que no podrá contar con dos de sus valores más regulares: el defensor Diego Ulloa y el mediocampista Víctor Felipe Méndez.

Afortunadamente para el cuerpo técnico, ninguna de las dos ausencias es por lesión. Ambos futbolistas fueron citados a la Selección Chilena adulta para los próximos amistosos frente a las selecciones de Portugal y la República Democrática del Congo. Ante este escenario, Erick Wiemberg y Tomás Alarcón asoman como las principales opciones para ocupar los puestos vacantes en el duelo ante los acereros.

Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez ya están en Portugal junto a la Roja para el amistoso de este sábado ante los lusos 🇨🇱🏁



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Eduardo Villanueva podría debutar: ¿Cómo se define el futuro del tercer arquero?

La tercera baja que preocupa en el Estadio Monumental es la de Gabriel Maureira. El joven arquero, titular tras la lesión de Fernando De Paul, fue convocado a la Selección Chilena Sub 20 para disputar un partido amistoso ante su similar de Brasil el día sábado.

Si Maureira se pierde el duelo en Talcahuano, Fernando Ortiz deberá entregarle la responsabilidad a Eduardo Villanueva. El tercer portero albo no ha sumado minutos y esta “final” podría marcar su destino. Según información de En Cancha, en el Cacique evalúan enviarlo a préstamo para que gane experiencia, pero si su rendimiento convence a Ortiz contra Huachipato, podría mantenerse en el plantel por seis meses más.

Sin embargo, hay una variable: si Maureira no es utilizado como titular en el amistoso de La Roja Sub 20 el sábado, podría integrarse de urgencia al plantel albo y jugar el domingo. Si eso ocurre, la dirigencia entendería que Villanueva no cuenta con la confianza del cuerpo técnico, facilitando su salida a préstamo.

El milagro que necesita Colo Colo: ¿Qué resultados le sirven en la Copa de la Liga para clasificar?

Para que el esfuerzo en Talcahuano tenga recompensa, Colo Colo necesita que los resultados de sus rivales también acompañen. Todo el foco albo estará puesto en el encuentro del viernes 5 de junio, donde Deportes Concepción recibirá a Coquimbo Unido.

Las opciones para el Cacique son claras: