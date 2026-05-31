Datos Clave Actuación: Pastrán fue titular y anotó en la victoria de Colo Colo sobre Deportes La Serena. Perfil: El atacante tiene 23 años y doble nacionalidad argentino-chilena, por lo que no ocupa cupo de extranjero. Autocrítica y proyección: El propio jugador reconoció que este fue su mejor rendimiento desde que llegó al club.

Lautaro Pastrán anotó como titular en el triunfo de Colo Colo ante Deportes La Serena y protagonizó la actuación más completa de su etapa en el Cacique. El atacante de 23 años y doble nacionalidad argentino-chilena aprovechó la oportunidad de inicio para responder con gol y rendimiento dentro del campo.

Era un partido que Pastrán necesitaba. El delantero había sumado minutos con cuentagotas en el esquema albo y esta titularidad llegó en el momento justo: con Colo Colo necesitando variantes ofensivas y el jugador con la presión silenciosa de demostrar que tiene nivel para ser considerado en el once.

¿Qué dijo Pastrán después del partido?

“Necesitaba un partido así, fue un lindo gol y un lindo triunfo, así que muy feliz. Estaba tranquilo, sabía que iba a llegar mi momento”, declaró el delantero en zona mixta, sin rastro de ansiedad ni de alivio exagerado.

La calma en sus palabras no fue pose: Pastrán explicó que su convicción venía de lejos y la respaldó con un versículo bíblico: “Hay una frase de la palabra de Dios que dice: ‘Siete veces cae el justo y siete veces se levanta’. Yo sabía que en el piso no me iba a quedar”

¿Por qué Pastrán es un perfil valioso para Colo Colo?

Su doble nacionalidad lo deja fuera del conteo de extranjeros, una ventaja regulatoria que los albos pueden capitalizar especialmente en competencias internacionales donde cada cupo foráneo tiene peso estratégico.

A 23 años, está en edad de consolidarse y este partido puede marcar un antes y un después en su relación con el cuerpo técnico.”Yo creo que este es el mejor partido que he tenido en Colo Colo, por ahora”, cerró Pastrán.

Ahora los dirigidos por Fernando Ortiz se deberán preparar para recibir a Cobresal el próximo 13 de junio a las 17:30 horas.