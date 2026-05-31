Noticias de Colo Colo hoy domingo 31 de mayo: Locura por ver al Cacique en talcahuano por la Copa de la Liga
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Oscar Buch Guzmán
La preventa para el Estadio Huachipato se esfumó en tiempo récord y el pueblo albo ya mira de reojo el proceso de venta general en Passline. Sin embargo, el futuro de los dirigidos por Fernando Ortiz en la Copa de la Liga se definirá en gran parte por lo que haga Coquimbo Unido ante Deportes Concepción.
Colo Colo ya tiene la mirada puesta en Talcahuano. Tras el triunfo ante Deportes La Serena por la fecha 14 del Campeonato Nacional, el Cacique enfoca toda su energía en el duelo ante Huachipato por la última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga. El conjunto Acerero habilitó público visitante para el partido y los hinchas albos respondieron de inmediato: la preventa a $17.500 para la tribuna visita ya está agotada.
Quienes no alcanzaron su entrada deberán esperar hasta el martes 2 de junio desde las 17:00 horas, cuando se habilite la venta general en Passline con un precio de $20.000 por ticket para la tribuna visita.
Sin embargo, el camino a las semifinales de Fernando Ortiz no depende solo de su propio equipo. El Cacique necesita que Coquimbo Unido pierda ante Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa para llegar al partido con opciones reales. Si los Piratas ganan, el Popular jugará el duelo en Talcahuano ya eliminado del certamen.
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Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians.
“Ganar o perder, pero siempre con democracia.”