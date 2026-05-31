Colo Colo ya tiene la mirada puesta en Talcahuano. Tras el triunfo ante Deportes La Serena por la fecha 14 del Campeonato Nacional, el Cacique enfoca toda su energía en el duelo ante Huachipato por la última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga. El conjunto Acerero habilitó público visitante para el partido y los hinchas albos respondieron de inmediato: la preventa a $17.500 para la tribuna visita ya está agotada.

Quienes no alcanzaron su entrada deberán esperar hasta el martes 2 de junio desde las 17:00 horas, cuando se habilite la venta general en Passline con un precio de $20.000 por ticket para la tribuna visita.

Sin embargo, el camino a las semifinales de Fernando Ortiz no depende solo de su propio equipo. El Cacique necesita que Coquimbo Unido pierda ante Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa para llegar al partido con opciones reales. Si los Piratas ganan, el Popular jugará el duelo en Talcahuano ya eliminado del certamen.

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