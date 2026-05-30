Noticias de Colo Colo hoy 30 de mayo: Canterano a la citación y un titular inédito
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Bruno Peterson
Los albos se encuentran en el norte para disputar la fecha 14 del Campeonato Nacional ante La Serena, con la misión de extender su ventaja en la tabla.
Colo Colo se encuentra en la cuarta región del país para enfrentar a Deportes La Serena por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026. El duelo ante los Papayeros está marcado con una compleja misión para Fernando Ortiz: Reemplazar a su volante inamovible, Tomás Alarcón, y buscar un buen suplente tras la lesión que impidió que Claudio Aquinoviajara al norte por la décimo cuarta jornada del torneo nacional.
Para resolver estos dos dilemas, Fernando Ortiz tomó dos decisiónes poca veces hecha, ya que incluirá en el once titular a Lautaro Pastrán, quien no ha convencido del todo al Tano, ya que será la cuarta vez en su estadía con los albos en ser parte del equipo titular. La segunda decidión de Ortiz fue convocar al canterano Cristian Díaz, un joven volante categotría 2008 que tendrá su primera aventura con el primer equipo.
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Nacido y criado en Santiago con raíces del Lago Rapel. Comenzó su carrera en el periodismo en la Universidad Finis Terrae y tuvo la oportunidad de potenciar sus habilidades como periodista deportivo al colaborar en Panam Sports en los Juegos Panamericanos 2023 y en la rama de futsal de Universidad de Chile. Aficionado por el fútbol, el tenis y la lucha libre.