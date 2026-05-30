Datos Clave El reemplazo de Alarcón: Fernando Ortiz escogió a Lautaro Pastrán para reemplazar al volante defensivo. El canterano sorpresa: Cristian Díaz entró a la citación tras la lesión de Aquino. El joven tiene 18 años y es categoría 2008. La oportunidad de Pastrán: El atacante no ha encajado en el equipo titular de Ortiz. Será su cuarta vez ingresando en el once inicial de los albos.

Colo Colo se encuentra en la cuarta región del país para enfrentar a Deportes La Serena por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026. El duelo ante los Papayeros está marcado con una compleja misión para Fernando Ortiz: Reemplazar a su volante inamovible, Tomás Alarcón, y buscar un buen suplente tras la lesión que impidió que Claudio Aquino viajara al norte por la décimo cuarta jornada del torneo nacional.

Para resolver estos dos dilemas, Fernando Ortiz tomó dos decisiónes poca veces hecha, ya que incluirá en el once titular a Lautaro Pastrán, quien no ha convencido del todo al Tano, ya que será la cuarta vez en su estadía con los albos en ser parte del equipo titular. La segunda decidión de Ortiz fue convocar al canterano Cristian Díaz, un joven volante categotría 2008 que tendrá su primera aventura con el primer equipo.

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