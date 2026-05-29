Datos Clave Baja de última hora: Claudio Aquino quedó descartado en Colo Colo para visitar a Deportes La Serena. Diagnóstico: El volante no ha podido entrenar con normalidad producto de una sinovitis en su rodilla. Cuatro ausencias: Aquino se suma a Fernando De Paul, Marcos Bolados y Tomás Alarcón (suspendido) como bajas ante los papayeros.

Colo Colo volverá a saltar a la cancha este sábado por el Campeonato Nacional cuando visite a Deportes La Serena. Los albos irán en busca del triunfo a La Portada para extender su distancia en la cima de la tabla de posiciones, y para ello, Fernando Ortiz alista algunas modificaciones.

Sin embargo, en las últimas horas el ‘Tano’ sufrió una inesperada baja, puesto que Claudio Aquino sufrió una lesión que le impedirá vestirse de corto ante la escuadra granate.

¿Qué le pasó a Claudio Aquino en Colo Colo?

Claudio Aquino no será parte de la delegación de Colo Colo que emprenda rumbo a la Cuarta Región luego que quedara descartado, sumándose como baja para el cruce ante los papayeros.

De acuerdo a la información entregada por el periodista Christopher Brandt de ESPN, el volante no ha entrenado con normalidad producto de una sinovitis en su rodilla, la cual ya lo marginó de algunos compromisos esta temporada.

“No va a estar, está descartado. No va a ser parte del grupo viajero. No entrenó con normalidad en toda la semana”, reveló el comunicador.

¿Cuántas bajas tiene Colo Colo vs La Serena?

Colo Colo tiene cuatro bajas confirmadas para visitar a Deportes La Serena este fin de semana, tres por lesión y una por suspensión.

Producto de problemas físicos, Ortiz no podrá contar con Fernando De Paul, Marcos Bolados y Claudio Aquino. Mientras que por temas reglamentarios tiene descartado a Tomás Alarcón, quien fue expulsado frente a Universidad Católica.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo visitará a Deportes La Serena este sábado 30 de mayo desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la fecha 14 del Campeonato Nacional. Los albos buscarán extender su distancia en la cima de la tabla de posiciones, donde actualmente le sacan 8 puntos de diferencia a su más cercano perseguidor.