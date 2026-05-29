Colo Colo venció 2-0 a Universidad de Chile en el Superclásico Sub 20 jugado este viernes en el Centro Deportivo Azul. Los goles de Jerall Astudillo y Vicente Martínez liquidaron el partido antes del descanso y le entregaron al Cacique tres puntos vitales en su carrera por clasificar a los playoffs.

El resultado tiene peso en la tabla: Colo Colo se mantiene vivo en la pelea por la fase eliminatoria, mientras que la U encaja una derrota en casa que complica su propio camino hacia los playoffs. Lo que le da un sabor distinto al marcador es el testigo que lo presenció desde las tribunas del CDA.

¿Por qué Gago fue al Superclásico Sub 20?

Fernando Gago, entrenador del primer equipo de Universidad de Chile, se hizo presente durante parte del encuentro para monitorear a jugadores de la categoría juvenil que ya tiene en el radar. Los apuntados fueron Vicente Ramírez y Jhon Cortés, dos nombres que el técnico argentino ya ha integrado a los trabajos del plantel mayor de la U.

La visita de Gago para ver el encuentro en el Centro Deportivo Azul es una práctica habitual para los entrenadores de primera división. Así exploran sus divisiones formativas en busca de soluciones inmediatas, especialmente en períodos de alta exigencia competitiva. Que ambos jugadores hayan sido observados en una derrota ante el clásico rival añade urgencia a la evaluación.

Los goles de Colo Colo

El conjunto dirigido por Braulio Leal no tardó en imponer condiciones. A los 19 minutos, Jerall Astudillo convirtió el primero tras una jugada colectiva que terminó con una definición precisa. La diferencia en el marcador le dio al Cacique tranquilidad para administrar el partido, y Vicente Martínez aprovechó la ventaja para estirarla desde los doce pasos con un remate que no dio chances al portero Matías Oteiza.

Colo Colo terminó el primer tiempo con el partido resuelto. En el complemento, Universidad de Chile no encontró los recursos para revertir el resultado, y el equipo de Leal administró la ventaja hasta el pitazo final. Una actuación sólida de una Sub 20 alba que tiene en Astudillo y Martínez a sus referencias ofensivas más claras del torneo.

Las alineaciones del Superclásico Sub 20 fueron las siguientes:

Universidad de Chile: Matías Oteiza; Benjamín Garcés, Claudio Gutiérrez, Cristóbal Ulloa; Franco Fernández, Matías Riquelme, Rubén Vera, Héctor Canelo, Matías Valenzuela; Jhon Cortés, Vicente Ramírez.

Colo Colo: Maximiliano Muñoz; Víctor Campos, Bruno Torres, Alonso Olguín, Matías Orellana; Matías Moya, Sebastián Vega, Vicente Martínez; Pierre Allende, Jerall Astudillo, Franco Garrido.