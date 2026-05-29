Deportes La Serena recibe a Colo Colo este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena, en el marco de la fecha 14 del Campeonato Nacional. Los papayeros llegan motivados tras golear 4-1 a Deportes Limache en su última presentación en casa, aunque el rival de esta jornada es de una categoría muy distinta. Colo Colo, en tanto, aterrizará en La Serena con la confianza de haber vencido de visita a Universidad Católica por 2-1 en el Claro Arena y como líder indiscutido del torneo con 30 puntos, 13 más que su próximo rival.

El último cruce entre ambos equipos se disputó el 19 de julio de 2025 en el Estadio Monumental, donde los albos se impusieron 2-1 ante los papayeros. Con ese antecedente a favor de Colo Colo y con la diferencia actual en la tabla, las jerarquías llegan bien marcadas a este partido, aunque La Serena tendrá el impulso de su estadio y el recuerdo de una goleada reciente para intentar sorprender.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes La Serena vs Colo Colo?

El partido no contará con señal abierta y se transmitirá por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en plataforma de streaming.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes La Serena vs Colo Colo?

Fecha: sábado 30 de mayo

sábado 30 de mayo Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Estadio La Portada, La Serena

El partido será dirigido por Fernando Véjar, con Manuel Marín y Joaquín Arrué como jueces de línea, Gustavo Ahumada como cuarto árbitro y Héctor Jona y Alejandro Molina a cargo del VAR.

Cómo llegan Deportes La Serena y Colo Colo a la fecha 14 del Campeonato Nacional

Deportes La Serena llega al partido con una inyección de confianza tras golear 4-1 a Deportes Limache en el Estadio La Portada, aunque la campaña general sigue siendo irregular. El equipo de Felipe Gutiérrez acumula cuatro triunfos, cinco empates y cuatro derrotas en 13 partidos, con 17 puntos y la duodécima posición en la tabla. Un resultado positivo ante el líder sería un golpe de efecto para relanzar su temporada.

Colo Colo llega en su mejor forma del año. El triunfo 2-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena confirmó la solidez de los albos, que lideran el torneo con 30 puntos, fruto de diez victorias y tres derrotas en 13 encuentros, sin haber cedido ningún empate. La visita a La Serena es una nueva oportunidad para seguir extendiendo la distancia sobre sus perseguidores.

Formaciones probables para Deportes La Serena vs Colo Colo

Deportes La Serena apuntaría a un esquema 4-3-3, aunque está en la búsqueda del reemplazante de Nicolás Stefanelli que sufrió una rotura de ligamento cruzado.

La alineación probable: Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Sebastián Díaz, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Gonzalo Escalante, Francisco Mac Allister, Jeisson Vargas; Alexander Oroz, Diego Rubio, Ángelo Henríquez.

Colo Colo se perfila en un 4-4-2, con Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán como atacantes y Jeyson Rojas y Diego Ulloa como laterales.

La formación probable: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán

Minuto a minuto de Deportes La Serena vs Colo Colo