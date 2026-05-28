Datos Clave Cambio de esquema: Fernando Ortiz dejará su tradicional 3-5-2 para regresar al 4-3-3. Gran beneficiado: Lautaro Pastrán regresará a la titularidad para formar una ofensiva de tres hombres. Nuevo rol de Vidal: El King volverá al mediocampo en reemplazo de Tomás Alarcón, suspendido por tarjetas amarillas.

Colo Colo ya dio vuelta la página de su triunfo en el clásico sobre Universidad Católica y se prepara con todo para su próximo compromiso en el Campeonato Nacional, donde buscarán mantener su distancia en la cima.

Los albos visitarán a Deportes La Serena y Fernando Ortiz comienza a definir al equipo que saltará a la cancha. La principal novedad será el cambio de rol de Arturo Vidal, quien regresará al mediocampo producto de una baja clave que tiene el plantel.

¿Cuál será el rol de Arturo Vidal en Colo Colo?

Este 2026 Arturo Vidal tuvo una sorpresiva reubicación en Colo Colo. El King dejó el mediocampo para posicionarse como defensor central, puesto que ha utilizado en gran parte de la temporada.

Sin embargo, el referente del Cacique volverá a la zona de volantes ante los papayeros. La ausencia obligada de Tomás Alarcón, quien se perderá el partido por acumulación de tarjetas amarillas, provocó que Fernando Ortiz modifique su esquema, haciendo que Vidal regrese al medio.

¿Cuál será la formación de Colo Colo ante La Serena?

Según reveló Radio ADN, Fernando Ortiz abandonará el 3-5-2 que viene utilizando para pasar a un 4-3-3. Con esta modificación, Arturo Vidal volverá a la zona de volantes para cubrir el puesto de Tomás Alarcón.

El principal beneficiado con este cambio de esquema es Lautaro Pastrán, quien regresará a la titularidad para acompañar en el ataque a Leandro Hernández y Javier Correa.

Si bien aún falta un entrenamiento, todo indica que el Cacique formará con Gabriel Maureira en portería; Jeison Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en ofensiva.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo visitará a Deportes La Serena este sábado 30 de mayo desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.