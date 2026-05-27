Datos Clave Preocupación alba: La Roja Sub 20 llamó a Maureira en plena competencia del Cacique El calendario: Chile juega el 6 de junio y Colo Colo el 7 El reemplazante: Eduardo Villanueva puede tener su oportunidad

Colo Colo está viviendo su mejor momento en la temporada como puntero con ocho puntos de ventaja. Todo parece estar bien, pero hay un tema que puede inquietar a Fernando Ortiz: resulta que La Roja le quitará a su portero Gabriel Maureira en un momento clave.

La dificultad es que Maureira ya está reemplazando a Fernando De Paul que está lesionado, por lo que si pierde a otro arquero, deberá alinear al tercer guardameta en la lista.

¿Cuándo La Roja le quitará Gabriel Maureira a Colo Colo?

Gabriel Maureira fue incluido en la nómina de la Selección Chilena Sub 20 para el duelo con Brasil que se disputará el sábado 6 de junio a las 17:00 horas en el estadio Nacional.

El problema es que un día después, el domingo 7 de junio, Colo Colo debe visitar a Huachipato en Talcahuano a las 15:00 horas, compromiso que además puede ser clave, ya que hay opciones de que se esté jugando su paso a las semifinales de la Copa de la Liga 2026 (depende de Coquimbo, que si no gana a Concepción favorece al Cacique).

Se ve complejo que Maureira pueda estar en este compromiso, ya que el Cacique tiene que viajar el día anterior, misma jornada en la que el portero estará con La Roja, por lo que es incompatible para ambos eventos.

Otro jugador del primer equipo de Colo Colo que fue llamado a La Roja Sub 20 es Yastin Cuevas.

¿Quién puede jugar en Colo Colo ante la ausencia de Gabriel Maureira?

Sin dudas que Eduardo Villanueva es el que asumirá el arco de Colo Colo si es que no está Gabriel Maureira. Es un arquero que en 2025 era el primer suplente de Fernando De Paul, pero este 2026 perdió terreno y ahora es el primer suplente de Maureira.

Para segundo arquero Fernando Ortiz deberá recurrir a otro arquero juvenil.

La nómina completa de La Roja Sub 20 para el duelo con Brasil