Chile visita a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la recta final de la preparación del elenco europeo para el Mundial 2026: en La Roja no quieren ser solo un sparring sino que quieren “arruinarles la fiesta” a los lusos en su casa.

Así lo manifestó Felipe Loyola, quien en conferencia de prensa en Juan Pinto Durán analizó el compromiso y aseguro que se trata de una gran motivación enfrentarse a parte de los mejores jugadores del planeta.

Felipe Loyola no se achica en La Roja: quiere el triunfo ante Portugal

“Sabemos que son rivales competitivos (pensando también en RD Congo), que tienen jugadores, en el caso de Portugal, en el primer nivel y en los mejores equipos del mundo. Es motivante para nosotros competir con ese nivel, la vara que nos pondrán en frente es una linda competencia”, señaló Loyola.

“Son jugadores de primer nivel que juegan en los mejores equipos así que no hay nada más lindo que competir y arruinarles la fiesta en Portugal, con su gente. Tenemos que ir pensando en ganar”, añadió.

Aparte de Cristiano Ronaldo, Portugal cuenta con nombres ilustres como Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes y Bernardo Silva, entre otros.

“Desde mi postura, siempre dar lo mejor, sacrifico, garra y motivar a mis compañeros. Tenemos jugadores para jugar bien así que estoy contento con los compañeros que están, confío en este proceso y jugadores que nos van a dar mucho”, continuó el jugador del Pisa de Italia.

“Vamos a trabajar para que a la selección le vaya bien, no hay nada más lindo que ponerse la Roja y defenderla a muerte”, sentenció.

¿Cuándo juega Chile ante la Portugal de Cristiano Ronaldo?

Chile enfrentará a Portugal el sábado 6 de junio a las 13:45 horas en el estadio Nacional do Jamor, en la ciudad de Oeiras, en lo que será la despedida del elenco luso de su país en la previa del Mundial 2026.

Después, La Roja enfrentará a República Democrática del Congo el martes 9 de junio a las 10:00 horas en el estadio Municipal de La Línea de la Concepción, en Cádiz (España). Los africanos también estarán en la cita planetaria.