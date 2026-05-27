Datos Clave Respuesta inmediata: En el primer partido de preparación a puertas cerradas ante Deportes Recoleta, el volante se matriculó con un tanto en el triunfo 2-0 del equipo mixto. El perfil de la apuesta: Reichmuth llega como campeón de la Superliga Suiza con el FC Thun, donde registró 32 partidos, 4 goles y 3 asistencias durante la presente temporada. Validación en cancha: Su nominación no fue al azar; Nicolás Córdova viajó personalmente a Europa en marzo para convencerlo y hoy el jugador demostró por qué es una pieza clave para los amistosos.

La Selección Chilena ya trabaja bajo las órdenes de Nicolás Córdova pensando en la fecha FIFA de junio. En un ensayo a puertas cerradas realizado este miércoles en Juan Pinto Durán ante Deportes Recoleta, el “Equipo de Todos” sumó sus primeros minutos de rodaje. El gran ganador de la jornada fue Nils Reichmuth, el volante de 24 años que, en su debut con el buzo nacional, demostró que la apuesta del cuerpo técnico por cruzar el Atlántico para asegurar su nacionalidad deportiva está dando sus primeros frutos.

¿Por qué Nicolás Córdova apostó por Nils Reichmuth?

La irrupción de Reichmuth en la nómina fue una jugada personal de Nicolás Córdova. El estratega nacional viajó personalmente hasta Suiza en marzo pasado para seguir de cerca al futbolista de 24 años y convencerlo de integrar el proyecto de La Roja. El vínculo familiar (madre chilena) permitió que la FIFA oficializara su cambio de nacionalidad deportiva el pasado 22 de mayo, dándole luz verde para ser una pieza de recambio en la zona de creación.

Su nivel no es casualidad: fue una de las piezas fundamentales en la histórica campaña del FC Thun, equipo que logró el título de la Superliga Suiza por primera vez en su historia. Su rendimiento en la temporada (32 partidos) confirmó que no se trata de una apuesta, sino de una pieza con rodaje europeo.

¿Cómo fue el estreno de Reichmuth en La Roja frente a Recoleta?

El cuerpo técnico organizó tres bloques de 30 minutos cada uno en el complejo de Juan Pinto Durán para probar alternativas tácticas. Tras un primer tiempo donde una formación con juveniles cayó 1-0, Córdova apostó por un equipo mixto en el segundo bloque, donde Reichmuth tomó el mando del mediocampo.

Fue ahí donde el volante respondió a la confianza del entrenador. Se mostró activo, con buena llegada al área rival y, lo más importante, efectivo: marcó uno de los dos goles con los que la Selección Chilena se impuso por 2-0 (el otro tanto fue obra de Lucas Cepeda). Fue el bautizo soñado para un jugador que llega con hambre de ganarse un lugar en la rotación final ante Portugal y Congo.

¿Qué aporta Reichmuth al esquema de Nicolás Córdova?

La polifuncionalidad es la carta de presentación que validó su convocatoria. Aunque el volante ha reconocido que su posición favorita es como mediocampista por la derecha, tiene la capacidad técnica para rotar funciones, algo vital para el sistema de Córdova.

“Mi posición favorita es el mediocampo por la derecha, para salir al medio con mi pie izquierdo. Me considero un jugador con mucha técnica”, declaró el futbolista tras sus primeros días de entrenamiento.

El jugador puede actuar como interior, mediapunta o por la banda, una característica que el cuerpo técnico valora enormemente ante la necesidad de refrescar el mediocampo de cara a los duelos de alto calibre contra Portugal y la República Democrática del Congo.