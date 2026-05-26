Datos Clave La autocrítica: Cortés reconoció que quedar fuera de la Selección Chilena fue doloroso, pero asumió que si no fue considerado por el cuerpo técnico “habrá sido por alguna razón”. Crecimiento en Argentina: El guardameta atribuyó su actual retorno a la madurez psicológica y deportiva que adquirió tras dejar el fútbol nacional y consolidarse en Argentinos Juniors. Competencia en el arco: Ya integrado a los trabajos para los amistosos ante Congo y Portugal, el iquiqueño destacó el nivel de Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier en la lucha por la titularidad.

La Selección Chilena ya trabaja a toda máquina en Juan Pinto Durán de cara a los amistosos internacionales de junio, y uno de los retornos más comentados en la nómina de Nicolás Córdova fue el de un viejo conocido bajo los tres palos: Brayan Cortés. Tras casi un año fuera del radar del “Equipo de Todos”, el actual portero de Argentinos Juniors enfrentó a los medios de comunicación con una postura aterrizada, asumiendo deportivamente los motivos que lo marginaron de las convocatorias anteriores y valorando el crecimiento personal que lo trajo de vuelta.

¿Qué dijo Brayan Cortés sobre su prolongada ausencia en La Roja?

La última vez que el ex Colo Colo defendió el pórtico nacional fue el 10 de junio de 2025 en la caída ante Bolivia. Desde aquel encuentro en El Alto, su nombre desapareció de las citaciones. Hoy, ya reintegrado al plantel, el arquero de 31 años abordó su tiempo fuera de La Roja sin buscar excusas.

“Si no estuve en la selección, será por alguna razón. A uno como jugador le toca agachar la cabeza, hacerlo mejor en el club para volver a la selección, donde están los mejores”, reflexionó el iquiqueño, evidenciando su capacidad de autocrítica.

Al ser consultado sobre si le afectó anímicamente salir de las nóminas, Cortés fue sincero: “Me dolió un poquito, pero lo analizo muy tranquilo, con mucha paciencia. Obviamente, uno siempre quiere estar acá, pero tocó agachar cabeza, trabajar, hacerse más fuerte, aprender”.

La madurez en Argentinos Juniors y la lucha por el puesto

Cortés llega avalado por un sólido presente al otro lado de la cordillera. Fue clave en la campaña que llevó a Argentinos Juniors a las semifinales del Torneo de Apertura, un paso por el extranjero que, según sus propias palabras, fue determinante para su retorno.

“Estos meses que salí de Colo Colo han sido muy buenos. Me han hecho crecer como persona y como jugador. Tal vez me faltaba esa madurez”, reconoció el formado en Deportes Iquique, valorando las herramientas que le entregó el exigente fútbol trasandino.

Finalmente, sobre la intensa competencia que tendrá bajo los tres tubos ante Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier, el “Indio” dejó en claro que la decisión es netamente de Córdova. “Acá cada uno viene a entregar lo mejor de sí. Competir es la única forma de ganarse el puesto. Lawrence lo está haciendo bien, Thomy también. Es decisión técnica, nosotros estamos para cumplir“, cerró.

¿Cuándo juega Chile vs Portugal y el Congo? Fecha y hora de los amistosos

A solo días del arranque del Mundial de Norteamérica 2026, el equipo dirigido por Nicolás Córdova llevará a cabo una gira por Europa para disputar dos compromisos amistosos de alto nivel.

De acuerdo a la programación oficial de la ANFP, esta es la agenda de La Roja en el Viejo Continente: