Datos Clave Contrato vigente: Fernando Ortiz tiene vínculo con Colo Colo hasta diciembre de 2026. La gerencia deportiva evalúa extenderlo por una temporada más. Reuniones: El representante del técnico, Gastón González, sostuvo reuniones con la directiva durante dos días consecutivos. Registro: Ortiz lleva 27 partidos al mando de Colo Colo con 17 triunfos, 2 empates y 8 derrotas. El equipo es líder con 8 puntos de ventaja.

Fernando Ortiz se acerca a la renovación con Colo Colo. Según reveló Radio ADN, el representante del técnico argentino, Gastón González, sostuvo reuniones con la directiva de Blanco y Negro, y la gerencia deportiva del club ve con buenos ojos extender el vínculo del DT por una temporada más, hasta fines de 2027. La situación contractual de Ortiz se analizará formalmente una vez finalice la primera rueda del Campeonato Nacional.

¿Fernando Ortiz renovará en Colo Colo?

Radio ADN informó que la gerencia deportiva del Cacique evalúa positivamente la extensión del contrato de Ortiz, cuyo vínculo actual vence en diciembre de 2026. Los factores que pesan a su favor son el liderato absoluto en el Campeonato Nacional, con ocho puntos de ventaja sobre el más cercano perseguidor, y la proyección de jugadores jóvenes en el primer equipo.

Las reuniones entre Gastón González, representante del técnico, y la directiva albo se extendieron por dos días, lo que sugiere que las conversaciones van en serio y que hay voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo antes de que termine la primera rueda del torneo.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Ortiz asumió la banca del Cacique en 2025 tras la salida de Jorge Almirón, con quien el club pagó una millonaria indemnización. El técnico debía clasificar a una copa internacional, objetivo que no logró en su primera temporada, pero Blanco y Negro decidió apostar por él para encabezar el proyecto de 2026.

El inicio no fue sencillo: Colo Colo cayó de forma categórica ante Deportes Limache en el debut del torneo. Sin embargo, Ortiz logró revertir esa imagen con el correr de las semanas y construyó un equipo que hoy domina el Campeonato Nacional.

En 27 partidos al mando del Cacique, el técnico acumula 17 triunfos, 2 empates y 8 derrotas, números que respaldan la confianza de la gerencia deportiva en extender su proceso.