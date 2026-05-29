Noticias de Colo Colo hoy 29 de mayo: La audaz apuesta táctica de Ortiz ante La Serena y la advertencia de Mosa sobre el liderato
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Carla Bernucci
El Cacique ajusta sus piezas para el choque ante los Papayeros: Fernando Ortiz revoluciona el esquema táctico y suma una baja inesperada en la delegación. En paralelo, Aníbal Mosa baja las revoluciones sobre la carrera por el título, pidiendo máxima concentración al plantel para mantenerse firmes en la cima.
Colo Colo vive las horas previas al viaje a la Región de Coquimbo con el objetivo claro de seguir cimentando su camino al título. La victoria en el Clásico ante Universidad Católica dejó al plantel liderado por Fernando Ortiz con la confianza al máximo, pero también con una lista de tareas urgentes por resolver antes de aterrizar en La Portada. Con la meta de estirar la ventaja en la cima del Campeonato Nacional 2026, el “Tano” ha probado variantes tácticas que prometen sacudir el tablero habitual para enfrentar a Deportes La Serena este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas.
Mientras el equipo afina los últimos detalles en el Estadio Monumental, la pauta diaria también se centra en la gestión del camarín y la postura institucional. Las decisiones de la dirigencia respecto a las salidas, el blindaje de sus figuras ante intereses extranjeros y la respuesta del plantel ante la presión ambiental son temas que mantienen al “Eterno Campeón” en el foco de la noticia. Entre jugadores que no viajan, una dirigencia que llama a la prudencia y un estratega que no se guarda nada, así se prepara el Cacique para su penúltimo desafío de la primera rueda.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).