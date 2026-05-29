Datos Clave Revolución táctica: Ortiz abandona la línea de tres y vuelve a la defensa de cuatro hombres para enfrentar a La Serena; Arturo Vidal se suma al mediocampo. Baja confirmada: Claudio Aquino no fue incluido en la delegación que viaja a la Cuarta Región; su ausencia se suma a la del suspendido Tomás Alarcón. Advertencia de Mosa: El presidente de ByN pidió máxima concentración al plantel, bajando las expectativas sobre el campeonato: “es muy prematuro hablar de campeón”.

Colo Colo vive las horas previas al viaje a la Región de Coquimbo con el objetivo claro de seguir cimentando su camino al título. La victoria en el Clásico ante Universidad Católica dejó al plantel liderado por Fernando Ortiz con la confianza al máximo, pero también con una lista de tareas urgentes por resolver antes de aterrizar en La Portada. Con la meta de estirar la ventaja en la cima del Campeonato Nacional 2026, el “Tano” ha probado variantes tácticas que prometen sacudir el tablero habitual para enfrentar a Deportes La Serena este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas.

Mientras el equipo afina los últimos detalles en el Estadio Monumental, la pauta diaria también se centra en la gestión del camarín y la postura institucional. Las decisiones de la dirigencia respecto a las salidas, el blindaje de sus figuras ante intereses extranjeros y la respuesta del plantel ante la presión ambiental son temas que mantienen al “Eterno Campeón” en el foco de la noticia. Entre jugadores que no viajan, una dirigencia que llama a la prudencia y un estratega que no se guarda nada, así se prepara el Cacique para su penúltimo desafío de la primera rueda.

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