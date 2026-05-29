Datos Clave La compleja distancia con el líder: Los azules son undécimos con 17 puntos, a 13 del líder, Colo Colo. La plena confianza de Gago y la remontada: “Tenemos todos los argumentos para seguir siendo candidatos. Estoy muy convencido”. ¿Cuándo juega la U?: Los azules reciben este sábado 30 de mayo a Deportes Concepción. El duelo será en el Estadio Nacional a partir de las 17:30 horas.

Universidad de Chile retorna a las canchas este sábado ante Deportes Concepción por la décima cuarta jornada del Campeonato Nacional 2026, con la misión de obtener los tres puntos de local para volver a la parte alta de la tabla de posiciones, ya que tras una fecha sin fútbol el equipo bajó varios puestos.

Tras no haber disputado su encuentro por la fecha 13 ante O’Higgins por la participación del Capo de Provincia en Copa Sudamericana 2026, los azules cayeron hasta la undécima posición con 17 puntos, a 13 unidades de Colo Colo, actual líder del certámen. A pesar de la diferencia, el técnico azul, Fernando Gago, no dudó en que su equipo sigue siendo candidato al torneo.

Gago postula a la U como candidato al título

Durante esta jornada el mandamás azul, Fernando Gago, se reunió junto a los medios en el Centro Deportivo Azul y fue consultado por si Universidad de Chile seguía siendo un candidato al título del Campeonato Nacional 2026 a pesar de la estrecha distancia con el líder de la competencia, Colo Colo. Pintita no titubeó en su respuesta e instaló a los azules como candidatos, sin importar su actualidad.

“Tenemos todos los argumentos para seguir siendo candidatos. Quedan un montón de partidos y de situaciones. Es un año muy largo y tenemos todos los argumentos para quedar en lo más alto posible. Hay un montón de factores para creer que podemos ganar todos los partidos hasta el final del torneo. Estoy muy convencido y vamos a trabajar para ello”, apuntó Fernando Gago, quien confía plenamente en su equipo de cara a una posible remontada en la competencia nacional.

El duelo de este sábado será vital para Universidad de Chile, ya que se encuentra en la mitad baja de la tabla y una victoria lo ascendería a la parte alta de la competición. Cabe destacar que los azules tienen un partido pendiente ante O’Higgins que se disputará el próximo 18 de junio.

Seguimos trabajando en nuestro regreso al Estadio Nacional 💪🏼🔵🔴 pic.twitter.com/PjrZhUleJ4 — Universidad de Chile (@udechile) May 28, 2026

¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile volverá a ver acción en cancha después de una semana sin fútbol. Los azules recibirán en el Estadio Nacional a Deportes Concepción por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Bullangueros y el León de Collao está pactado para este sábado 30 de mayo a partir de las 17:30 horas.