Otro chileno deberá cruzarse en el camino de Boca Juniors: O’Higgins jugará con el elenco Xeneize en la ronda de play-offs de la Copa Sudamericana 2026, luego de que el cuadro argentino quedara eliminado de la Libertadores a manos de U Católica, que consiguió un histórico triunfo por 1-0 en el mítico estadio La Bombonera.

El cuadro celeste, dirigido por Lucas Bovaglio, accedió a esta instancia tras vencer 2-1 a Millonarios en Bogotá y terminar segundo del Grupo C con 10 puntos. Tendrá enfrente a un Boca golpeado, herido y con la obligación de revertir el mal trago dejado por los Cruzados en su propio estadio. Para el Capo de Provincia, el desafío llega además con un dato no menor: su localía en el Estadio El Teniente está en duda por reglamento de la Conmebol.

¿Cuándo se juega O’Higgins vs Boca por la Sudamericana?

La serie está pactada para finales de julio, con fechas tentativas confirmadas por el ente sudamericano, partiendo en Argentina y terminando en Chile, algo que puede beneficiar a los Celestes, aunque no está asegurada su presencia en Rancagua para esta fase.

Partido de ida : entre el 21 y el 23 de julio en La Bombonera

: entre el en Partido de vuelta: entre el 28 y el 30 de julio en Chile, con O’Higgins como local

¿Por qué está en duda la localía de O’Higgins en Rancagua?

Pese a ser local en el partido de vuelta, O’Higgins podría no jugar en Rancagua. El conflicto radica en el Manual de Competiciones de la Conmebol, que exige un aforo mínimo de 20.000 espectadores para los partidos de playoffs, octavos y cuartos de final. El estadio Codelco El Teniente tiene una capacidad oficial de 14.087 asientos.

Sin embargo, existen precedentes recientes en los que la Conmebol flexibilizó la norma para clubes con condiciones similares. Atlético Tucumán jugó octavos ante Boca en 2024 en un estadio de 12.000 localidades, e Independiente del Valle disputó una semifinal en un recinto del mismo aforo en 2025. El dirigente del cuadro celeste Matías Ahumada ya confirmó al programa “Fuera de Juego” que iniciarán las gestiones para mantener la sede. “Sabíamos que se podía dar. Empezamos a leer el reglamento y haremos la gestión”.