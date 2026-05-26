O’Higgins logró la clasificación a los play-offs de la Copa Sudamericana 2026 tras lograr un triunfazo por 2-1 ante Millonarios en Colombia. A los Celestes solo les servía la victoria y la consiguieron tras firmar un excelente primer tiempo, que les permitió construir los cimientos de esta gran victoria en tierras cafeteras.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio terminaron sublíderes del Grupo C de este certamen, dos unidades por debajo del poderoso Sao Paulo que venció al mismo tiempo a Boston River en Brasil por 2-0. El cuadro chileno jugará la ronda previa a los octavos de final de la competición y enfrentará a uno de los terceros de grupo de la Copa Libertadores, los que recaen en la Sudamericana como premio de consuelo.

Los goles de Millonarios vs O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026

O’Higgins arrancó con todo el partido: Bastián Yáñez anotó antes de los 10 minutos (6′) y silenció el estadio Campín de Bogotá: gran aparición del formado en Unión Española por el centro del área conectando un gran envío desde la derecha. Golazo y a celebrar el elenco que esta jornada vistió de amarillo.

A pocos minutos del descanso llegó el segundo de los rancagüinos: córner desde la derecha y cabezazo de Alan Robledo que contó con la “colaboración” del portero Diego Novoa, quien tuvo una floja respuesta y no pudo evitar que el balón ingresara en su portería, pese a que el balón estaba a su alcance.

En el complemento fue todo sufrimiento: Rodrigo Contreras descontó rápidamente en los 53′ y desde ahí el elenco local se fue con todo en busca del empate. Llegadas por todos lados y la siempre amenazante presencia de Radamel Falcao, además de un tiro libre peligroso de Rodrigo Ureña hicieron pasar momentos de terror, pero el Capo de Provincia aguantó de forma estoica y selló su clasificación.

Estadísticas de Millonarios vs O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026

Waiting for data available.

¿Cuándo vuelve a jugar O’Higgins?

O’Higgins vuelve a jugar este domingo 31 de mayo a las 17:30 horas ante Everton por la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2026, duelo en el que buscará recuperar terreno en la tabla de posiciones de la competencia local.