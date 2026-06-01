Datos Clave Errores que cuestan caro: Gabriel Maureira tuvo responsabilidad directa en los dos goles recibidos en la reciente victoria del Cacique por 4-2. El debate está instalado: Mientras el cuerpo técnico lo apoyó públicamente, históricos cuestionaron duramente su nivel técnico. Nombre en la mesa: Un campeón de la Copa Libertadores propuso a un experimentado meta del torneo nacional para generar presión en el puesto.

Colo Colo consiguió un valioso triunfo por 4-2 ante Deportes La Serena en el estadio La Portada, afianzándose en la cima del Campeonato Nacional 2026 con 33 puntos y sumando su quinta victoria consecutiva. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por los groseros errores del joven portero Gabriel Maureira, quien se adueñó del pórtico tras la lesión de Fernando De Paul. Pese a la victoria del equipo, su actuación abrió un intenso debate sobre sus capacidades y generó que voces históricas exigieran la contratación de un nuevo arquero en el inminente mercado de fichajes de junio.

El respaldo de Fernando Ortiz tras la fatídica jornada de Gabriel Maureira

El arquero de 18 años vivió una jornada sumamente compleja en el norte. Primero, falló al soltar un balón en el área chica tras un tiro de esquina, permitiendo el descuento de Bruno Gutiérrez. Luego, una mala salida lejos de su arco le dejó el camino libre a Diego Rubio para anotar el segundo tanto de los “Papayeros”. Con esto, el meta suma 650 minutos en ocho partidos disputados esta temporada, en los cuales ha recibido 10 goles y no registra vallas invictas.

A pesar de la evidente molestia en la banca durante el compromiso, el técnico Fernando Ortiz le entregó un feroz espaldarazo a su dirigido. “Jamás voy a recriminar la acción de un jugador cuando se equivoca. El funcionamiento me enoja en algunas cosas”, explicó el estratega argentino en diálogo con TNT Sports. Para cerrar cualquier especulación, Ortiz sentenció: “Gabriel tiene el apoyo mío y de sus compañeros”.

“Le va a fallar la mente”: La dura crítica a Gabriel Maureira

La mirada de los especialistas fue muchísimo más dura y técnica. Julio Rodríguez, reconocido ex meta y formador de Claudio Bravo, analizó el cometido del joven arquero y fue categórico.

En conversación con Redgol, el especialista sostuvo que este tipo de errores “no le tenía que pasar” a un arquero en el profesionalismo. Rodríguez argumentó que “ahora todos los arqueros del medio trabajan con un preparador desde los 10 años”, contrastando con épocas anteriores donde “no había preparación y de repente tenía que esperar 8 años para vivir de los errores”.

“Ahora la experiencia la empiezan a ganar desde niños, si empiezan a enseñar a los 10, 8 años. Entonces, repito, no le tenía que pasar, pero lamentablemente le ocurrió”, profundizó el preparador. Sobre las condiciones del jugador, disparó: “Puede tener muy buena mente, pero si sale a un centro y se le suelta… Si tenemos que hablar la verdad, pues. Puede tener muy buena mente, pero si no tiene la parte técnica, le va a fallar la mente, la parte técnica”.

El experimentado arquero que proponen para “apurar” al titular

Ante este escenario, y considerando que la dirigencia alba busca reforzar el plantel, voces ligadas a la historia grande del club piden tomar medidas inmediatas en el arco. Leonel Herrera Silva, campeón de la Copa Libertadores 1991, dialogó con el medio En Cancha y recomendó incorporar un nuevo portero.

Aunque Herrera reconoció que el canterano “ha demostrado seguridad”, advirtió que le falta “alguien que lo presione para que no se relaje, ya que el que viene detrás de él, parece, no convence”. Fue en ese contexto que propuso un nombre concreto: Ignacio González.

“Ignacio González es una de las mejores opciones para reforzar el arco en el fútbol chileno. No debiera ser tan costoso y también ha dado muestras de que es un arquero rendidor y parejo”, enfatizó el ex jugador en el citado portal. La alternativa es viable, considerando que el “Nacho” perdió la titularidad en Everton durante los últimos tres partidos por decisión del DT Walter Ribonetto, quien optó por Esteban Kirkman.

“No es una prioridad, creo que hay otras más importantes, pero no vendría mal para subir el nivel”, concluyó Herrera, apuntando a una decisión que deberá ser analizada por la Comisión Fútbol en las próximas semanas, más aún sabiendo que la recuperación de De Paul podría tardar más de lo esperado.