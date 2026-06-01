Noticias de Colo Colo hoy 1 de junio: La calculadora en la Copa de la Liga, la nueva sede en Copa Chile y la “locura” de Vidal en La Serena
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Carla Bernucci
El Cacique pone el torneo nacional en pausa para buscar el milagro que le dé la clasificación en la Copa de la Liga. En paralelo, se devela el posible estadio para el debut en Copa Chile y Arturo Vidal sigue revolucionando a los hinchas con gestos virales.
El arrollador paso de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026 parece no tener freno. La contundente victoria por 4-2 sobre Deportes La Serena como visitante consolidó el quinto triunfo consecutivo del cuadro dirigido por Fernando Ortiz, reafirmando una estadística letal: el Cacique es, con diferencia, el mejor equipo forastero del torneo. Con 33 puntos en el bolsillo y una amplia distancia sobre sus perseguidores, en Macul el foco cambia drásticamente.
Con el certamen nacional temporalmente en el congelador a la espera de la última fecha de la primera rueda, el “Eterno Campeón” enciende la calculadora. El objetivo de la semana es aferrarse al milagro matemático en la Copa de la Liga para seguir soñando con el premio mayor: el boleto anticipado a la Copa Libertadores 2027. Entre combinaciones de resultados ajenos, la organización logística para el debut en Copa Chile y el inagotable fanatismo que despierta Arturo Vidal en cada cancha de provincia, así arranca el mes de junio en el Estadio Monumental.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).