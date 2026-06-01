Datos Clave A la espera del milagro: Colo Colo necesita que Coquimbo Unido pierda o empate ante Deportes Concepción para llegar con opciones al duelo frente a Huachipato en Talcahuano. Nueva localía en Copa Chile: Deportes Recoleta, primer rival albo, gestiona trasladar el duelo al Estadio Santa Laura al no cumplir con los estándares “Clase A”. Locura por el King: Tras la goleada en La Serena, Arturo Vidal regaló su camiseta y hasta su short, yéndose en ropa interior a los vestuarios ante la ovación de los hinchas.

El arrollador paso de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026 parece no tener freno. La contundente victoria por 4-2 sobre Deportes La Serena como visitante consolidó el quinto triunfo consecutivo del cuadro dirigido por Fernando Ortiz, reafirmando una estadística letal: el Cacique es, con diferencia, el mejor equipo forastero del torneo. Con 33 puntos en el bolsillo y una amplia distancia sobre sus perseguidores, en Macul el foco cambia drásticamente.

Con el certamen nacional temporalmente en el congelador a la espera de la última fecha de la primera rueda, el “Eterno Campeón” enciende la calculadora. El objetivo de la semana es aferrarse al milagro matemático en la Copa de la Liga para seguir soñando con el premio mayor: el boleto anticipado a la Copa Libertadores 2027. Entre combinaciones de resultados ajenos, la organización logística para el debut en Copa Chile y el inagotable fanatismo que despierta Arturo Vidal en cada cancha de provincia, así arranca el mes de junio en el Estadio Monumental.

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