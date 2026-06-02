Datos Clave Posible retorno de Palacios: La Joya volvió a aparecer en el horizonte de Colo Colo. No cierra las puertas: El atacante recoció que espera volver algún día al Estadio Monumental. Condición: Si bien su retorno interesa a Blanco y Negro, según En Cancha, Fernando Ortiz tendrá la última palabra.

Carlos Palacios volvió a aparecer en el horizonte de Colo Colo. El atacante que no ha tenido una buena temporada en Boca Juniors producto de sus lesiones ve con buenos ojos la posibilidad de dejar La Bombonera para buscar retomar su mejor nivel.

El pasado lunes arribó a Chile e ilusionó a los albos con un posible retorno. “Si se tiene que dar ahora, se va a dar, y si no, más adelante. Pero de que voy a volver en algún momento, voy a volver”, señaló la Joya. Si bien la idea gusta en Blanco y Negro, quien tendrá la última palabra sobre su posible regreso será Fernando Ortiz.

Fernando Ortiz decidirá el regreso de Carlos Palacios a Colo Colo

De acuerdo a la información de En Cancha, a la dirigencia de Blanco y Negro le interesa repatriar a Carlos Palacios y Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, sería uno de los precursores de la idea.

Sin embargo, quien tomará la decisión final será Fernando Ortiz. De acuerdo a la citada fuente, a diferencia del último mercado donde el ‘Tano’ solo aprobaba los fichajes cuando estaba todo listo, en esta oportunidad será determinante para elegir si ir en busca o no el regreso de la Joya.

En ese contexto, el DT querría reforzarse con jugadores que sean un aporte de inmediato y no deban pasar por un período de adaptación. Esto podría frenar el fichaje de Palacios, que si bien regresó a las prácticas hace más de un mes, no ha sumado minutos, por lo que se encuentra sin ritmo de competencia.

¿Cuánto pide Boca Juniors por Carlos Palacios?

Sin embargo, el presente futbolístico de Carlos Palacios no sería el único impedimento para concretar su retorno a Colo Colo. El otro ítem que complica su posible arribo al Estadio Monumental es el factor económico.

Esto porque Boca Juniors desembolsó alrededor de 5 millones de dólares a los albos para quedarse con el atacante, por lo que esperan recuperar la inversión. De esta forma, el elenco xeneize no estaría dispuesto a aceptar un préstamo aunque sea con opción de compra.

La idea de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme es recaudar 4 millones de la divisa norteamericana por el chileno, por lo que el Cacique deberá preparar una oferta suculenta si lo quiere repatriar.