Datos Clave La señal: Carlos Palacios no sería considerado como titular por el nuevo DT de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena. Deseo de volver: La Joya manifestó públicamente su intención de regresar a Colo Colo. El obstáculo: El alto costo de su pase dificultaría la operación. Los xeneizes no están dispuestos a dejarlo partir a préstamo.

Carlos Palacios será uno de los encargados de animar el próximo mercado de pases. El chileno no lo pasa bien en Boca Juniors y hace algunos días reconoció públicamente su intención de regresar a Colo Colo.

Sin embargo, sus declaraciones no habrían caído bien en La Bombonera, considerando que tiene vigente con el club. En medio de esa situación, la Joya recibió un nuevo golpe, puesto que no estaría considerado como titular por el nuevo entrenador xeneize.

Carlos Palacios no está considerado como titular en Boca Juniors

De acuerdo a la información entregada por el periodista de Radio La Red, Augusto César, Carlos Palacios no está considerado como titular por el nuevo entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena.

Según la mencionada fuente, el director técnico piensa en el nacional como suplente, por lo que deberá luchar para ganarse un puesto en el equipo que el segundo semestre jugará la Copa Sudamericana.

¿Carlos Palacios regresará a Colo Colo?

La suplencia de Carlos Palacios con la llegada de Rodolfo Arruabarrena a la banca de Boca Juniors le abre una posibilidad al atacante chileno para que busque una posible salida.

Hace algunos días el propio jugador reconoció que le gustaría regresar a Colo Colo. “Dije cuando me fui que en algún momento iba a volver. Y si se tiene que dar ahora, se va a dar, y si no, más adelante. Pero de que voy a volver, en algún momento voy a volver”, dijo en diálogo con TNT Sports.

Sin embargo, su retorno no sería sencillo de concretar. Esto porque el jugador de 25 años tiene contrato hasta fines de 2029 y la idea de los xeneizes es recuperar la inversión que hicieron por el futbolista, por lo que no estarían dispuestos a dejarlo partir a préstamo.

Los números de Carlos Palacios en Boca Juniors el 2026

Carlos Palacios no ha sumado ningún minuto con la camiseta de Boca Juniors este 2026 producto de una sinovitis en su rodilla derecha, la cual lo obligó a pasar por el quirófano en febrero.

Si bien se recuperó en mayo, sigue sin ver acción, por lo que una posible salida para tener mayor protagonismo toma cada vez más fuerza.