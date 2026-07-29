Datos Clave Partido clave: O’Higgins vs Boca Juniors Transmisión: ESPN y Disney+ Premium Horario: Jueves 30 de julio, 20:30 horas de Chile

O’Higgins tiene una de esas noches que pueden marcar una campaña completa. El Capo de Provincia recibe a Boca Juniors en el Estadio Codelco El Teniente por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, con la serie 1-0 abajo tras el gol de Miguel Merentiel en Buenos Aires.

El equipo de Lucas Bovaglio dejó buenas sensaciones en La Bombonera pese a la derrota y buscará sostener su fortaleza continental en Rancagua. Boca, en cambio, llega con presión extra: debe defender la ventaja en una llave abierta, luego de un golpe duro en el torneo argentino y con Rodolfo Arruabarrena obligado a encaminar el proyecto internacional.

¿Qué canal transmite O’Higgins vs Boca Juniors EN VIVO?

El partido entre O’Higgins y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026 será transmitido en Chile por TV de pago y streaming.

TV de pago:

ESPN

Streaming:

Disney+ Premium

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan O’Higgins vs Boca Juniors?

O’Higgins vs Boca Juniors se juega este jueves 30 de julio a las 20:30 horas de Chile.

Fecha: Jueves 30 de julio de 2026

Jueves 30 de julio de 2026 Hora: 20:30 horas de Chile

20:30 horas de Chile Torneo: Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana 2026 Fase: Playoffs, partido de vuelta

Playoffs, partido de vuelta Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua

Codelco El Teniente, Rancagua Partido: O’Higgins vs Boca Juniors

O’Higgins vs Boca Juniors Resultado de ida: Boca Juniors 1-0 O’Higgins

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final, donde espera Recoleta de Paraguay.

¿Dónde ver O’Higgins vs Boca Juniors ONLINE por streaming?

O’Higgins vs Boca Juniors se podrá ver online a través de Disney+ Premium.

Para seguir el partido por streaming, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma que tiene habilitada la transmisión de la Copa Sudamericana. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS O’Higgins vs Boca Juniors?

O’Higgins vs Boca Juniors no tiene transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido estará disponible por ESPN y Disney+ Premium. La cobertura online la podrás seguir EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl.

Formación de O’Higgins vs Boca Juniors

O’Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.

DT: Lucas Bovaglio.

O’Higgins apostará por sostener el orden que mostró en Buenos Aires, pero con mayor peso ofensivo en Rancagua. Francisco González vuelve a aparecer como una pieza clave, sobre todo por su influencia goleadora como local en torneos CONMEBOL.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca defenderá una ventaja mínima con Paredes como eje de construcción y Merentiel como referencia ofensiva. El Xeneize también tiene en Sebastián Villa y Lautaro Blanco dos vías importantes para progresar por bandas y atacar espacios.

¿Quién es el árbitro de O’Higgins vs Boca Juniors?

El árbitro del partido entre O’Higgins y Boca Juniors será el colombiano Wilmar Roldán.

Árbitro central: Wilmar Roldán

Wilmar Roldán Asistente 1: Jhon León

Jhon León Asistente 2: Jhon Gallego

Jhon Gallego Cuarto árbitro: Jhon Ospina

Jhon Ospina VAR: David Rodríguez

David Rodríguez AVAR: Keiner Jiménez

Todo el cuerpo arbitral principal será colombiano para la revancha en Rancagua, donde O’Higgins buscará dar vuelta la serie ante uno de los rivales de mayor peso histórico del continente.

¿Cómo llega O’Higgins al partido con Boca Juniors?

O’Higgins llega con la serie abierta pese a la derrota 1-0 en La Bombonera. El equipo rancagüino compitió bien en Buenos Aires, resistió durante largos pasajes y quedó con margen real para buscar la remontada en El Teniente.

Lucas Bovaglio reconoció que la caída dolió, pero también remarcó que la diferencia mínima mantiene viva la ilusión. El técnico destacó que su equipo estuvo a la altura, aunque el desgaste acumulado de la temporada pasó la cuenta en el segundo tiempo de la ida.

En el torneo local, el Capo de Provincia viene de caer 2-0 ante Deportes Concepción, aunque el cuerpo técnico decidió preservar piezas pensando en este cruce internacional. La prioridad está puesta en una noche que puede transformarse en capítulo histórico para el club.

¿Cómo llega Boca Juniors al partido con O’Higgins?

Boca Juniors ganó 1-0 la ida con un gol de Miguel Merentiel, tras una gran asistencia de Leandro Paredes. Fue un triunfo importante para el ciclo de Rodolfo Arruabarrena, especialmente porque marcó el estreno continental del Xeneize en esta Sudamericana.

Sin embargo, el equipo argentino llega a Rancagua con presión. Durante el fin de semana cayó 3-0 ante Deportivo Riestra en su debut por el Clausura, resultado que golpeó el ambiente pese a que el técnico reservó jugadores para la revancha.

El Xeneize sabe que la ventaja es mínima y que no puede especular demasiado. En Chile intentará manejar los tiempos de la llave, pero enfrente tendrá a un O’Higgins fuerte como local en torneos CONMEBOL y con obligación de ir por el partido desde el inicio.

¿Qué necesita O’Higgins para eliminar a Boca Juniors?

O’Higgins necesita ganar por al menos un gol para seguir con vida en la llave.

Si el Capo de Provincia vence por un gol de diferencia, la serie quedará igualada y el clasificado se definirá por penales. Si gana por dos o más goles, avanzará directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca, por su parte, pasará de ronda si gana o empata en Rancagua. También podría llevar la serie a penales si pierde por un gol.

En resumen

O’Higgins vs Boca Juniors se juega este jueves 30 de julio a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

El partido será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. También podrás seguir la cobertura online EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl.

Boca llega con ventaja de 1-0 tras la ida en La Bombonera, mientras O’Higgins necesita ganar para seguir con vida y buscar el paso a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.