Datos Clave Nombre en carpeta: Según Estación Celeste, O’Higgins tendría en la mira al extremo argentino Matías Vargas para reforzar su ataque. Agente libre: El futbolista quedó sin club el 1 de julio, después de terminar su contrato con Al-Fateh el 30 de junio. Experiencia internacional: Vargas registra dos partidos con la selección argentina durante el ciclo de Lionel Scaloni.

O’Higgins de Rancagua vive horas cruciales que definirán su futuro inmediato tanto en la cancha como en las oficinas. El equipo dirigido por Lucas Bovaglio recibe esta noche a Boca Juniors en el Estadio El Teniente por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, buscando revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera y avanzar a los octavos de final.

La llave ante los “Xeneizes” marcará el adiós de Francisco González, quien tiene encaminado su traspaso al Xolos de Tijuana. Por su parte, Martín Sarrafiore también aparece vinculado al Atlante de México, aunque su salida todavía debe oficializarse. Ante esta reestructuración ofensiva, la directiva rancagüina busca un golpe de efecto, y los ojos se han posado en un atacante con importante recorrido internacional.

¿Qué jugador busca fichar O’Higgins para la segunda rueda?

Según reveló el medio partidario Estación Celeste, uno de los nombres que O’Higgins tendría en carpeta ante las posibles bajas de su ataque es Matías Vargas. El hábil extremo de 29 años se encuentra actualmente en condición de jugador libre, tras finalizar su etapa en la Primera División de Arabia Saudita.

El “Monito” posee un currículum destacado para el medio local. Tras brillar en Vélez Sarsfield, fue vendido en 2019 al Espanyol de Barcelona por 10,5 millones de euros. En Europa también defendió los colores del Adana Demirspor turco antes de partir al Shanghai Port de China, donde fue bicampeón.

¿Qué tendría que resolver O’Higgins para fichar a Matías Vargas?

El eventual fichaje de Vargas, tasado por el portal especializado Transfermarkt en cuatro millones de euros, no es una operación sencilla.

La condición de agente libre elimina la necesidad de pagar un traspaso, pero O’Higgins todavía tendría que acordar el salario, la duración del contrato y competir con otros posibles interesados. Una clasificación ante Boca aumentaría los ingresos internacionales del club, aunque no existe confirmación de que la operación dependa exclusivamente de ese resultado.