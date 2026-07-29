Datos Clave Ventaja xeneize: Boca Juniors ganó 1-0 en La Bombonera con gol de Miguel Merentiel. Sin gol de visitante: La llave se define por marcador global y, si hay igualdad, habrá penales. Premio internacional: El ganador enfrentará a Recoleta de Paraguay en los octavos de final.

O’Higgins tendrá una de las noches más importantes de su historia reciente. El equipo rancagüino recibe a Boca Juniors este jueves 30 de julio, desde las 20:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente, por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El panorama es claro: Boca llega con ventaja de 1-0 tras imponerse en Buenos Aires, mientras el Capo de Provincia necesita ganar para mantener vivo el sueño continental. El duelo será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán, con David Rodríguez en el VAR.

¿Qué pasa si O’Higgins le gana a Boca Juniors?

Si O’Higgins le gana a Boca Juniors por dos o más goles de diferencia, clasificará directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Si el triunfo celeste es por un gol de diferencia, la serie quedará igualada en el marcador global y el clasificado se definirá mediante lanzamientos penales. En este torneo no corre el gol de visitante, por lo que cualquier victoria mínima de O’Higgins llevará la llave a la tanda.

Para el equipo de Lucas Bovaglio, ganar es la única forma de seguir con vida. Además, el cuadro rancagüino llega con un antecedente potente: lleva 13 partidos y 42 años sin perder como local en torneos Conmebol, con 11 arcos en cero en ese período.

¿Qué pasa si O’Higgins empata ante Boca Juniors?

Si O’Higgins empata sin goles ante Boca Juniors, quedará eliminado de la Copa Sudamericana. Cualquier igualdad mantiene la ventaja global del equipo argentino, que ganó 1-0 en el partido de ida.

En ese escenario, Boca Juniors avanzará a los octavos de final y dejará al fútbol chileno sin representantes en la competencia. El Xeneize llega golpeado tras caer 3-0 ante Deportivo Riestra por el torneo argentino, pero con la ventaja suficiente para clasificar si evita la derrota en Rancagua.

¿Qué pasa si O’Higgins pierde ante Boca Juniors?

Si O’Higgins pierde ante Boca Juniors por cualquier marcador, quedará eliminado del torneo. Una derrota aumentaría la diferencia global a favor del Xeneize y cerraría la participación celeste en la Copa Sudamericana.

Boca buscará defender la ventaja conseguida en La Bombonera y apoyarse en el regreso de piezas importantes como Leandro Paredes, quien dio el pase para el gol de Merentiel en la ida.

En resumen

¿Qué necesita O’Higgins para clasificar a octavos?

O’Higgins necesita ganar sí o sí. Si vence por dos o más goles, avanzará directo a octavos de final. Si gana por un gol, deberá imponerse en la definición a penales.

Un empate o una derrota lo elimina automáticamente. El premio para el ganador de la llave será enfrentar a Recoleta de Paraguay en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

¿Cómo se define el O’Higgins vs Boca en caso de empate en el global?

Si O’Higgins gana por un gol de diferencia, la serie quedará igualada en el marcador global y el clasificado a octavos se definirá mediante lanzamientos penales.

No habrá alargue ni gol de visitante, por lo que un 1-0, 2-1, 3-2 o cualquier triunfo mínimo del Capo de Provincia llevará la llave directamente a la tanda desde los doce pasos.