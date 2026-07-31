Datos Clave Se desarma O’Higgins: Francisco González no es la única figura del Capo de Provincia que arma sus maletas. Salida confirmada: El atacante posterior a la derrota ante Boca Juinors confirmó que disputó su último partido en El Teniente. Se va un jugador clave: En la temporada, Bovaglio usó en 33 encuentros al atacante, donde marcó 3 goles y entregó 4 asistencias.

O’Higgins ha sido la gran revelación del fútbol chileno durante la primera parte de la temporada, ya que a pesar de quedar eliminado en la segunda fase previa de Libertadores, tuvo una actuación memorable en la Copa Sudamericana, donde fue eliminado por Boca Juniors en tanda de penales.

En la jornada de ayer, el Capo de Provincia se impuso por la cuenta mínima en el Estadio Codelco El Teniente, pero desde los doce pasos se despidieron de su travesía internacional en dieciseisavos de final. A pesar de quedar eliminados, los rancagüinos sorprendieron al continente con su nivel, tanto colectivo como de manera individual, lo que abrió una puerta para que diversas figuras del plantel salgan en el mercado de fichajes.

El primer confirmado fue Francisco González, quien emprende rumbo hacia la liga mexicana al Xolos de Tijuana, pero no será el único celeste que llegará a norteamérica, ya que se confirmó una sensible salida de O’Higgins a la Liga MX.

O’Higgins se despide de otra figura

Según información del comunicador especializado en traspasos, César Luis Merlo, se trata de Martín Sarrafiore, volante ofensivo argentino que tendría todo zanjado para ser nuevo jugador del Atlante de México. Si bien no se especifica el monto de la transferencia, se señala que esta sería por el 50% de los derechos económicos del futbolista.

🚨Martín Sarrafiore es nuevo refuerzo del Atlante: lo compran y firma por 3 años. #TratoHecho ⬇️https://t.co/jqN6ohpuUQ — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 31, 2026

Tras caer derrotado ante Boca Juniors, Sarrafiore adelantó su salida de Rancagua, al señalar que “Prácticamente fue mi último partido en El Teniente, me lo comunicaron hace pocos días. Todavía faltan detalles, pero si Dios quiere, todo se va a concretar. Espero estar a la altura de este nuevo desafío. Fui muy feliz acá, ojalá algún día volver”, señaló el atacante argentino dejando en claro que disputó su último encuentro con la casaca celeste.

La salida de Sarrafiore es un golpe bajo para Lucas Bovaglio, ya que era una de sus cartas permanentes en su oncena inicial. En la temporada, Martín disputó 33 partidos, entre Copa Libertadores, Sudamericana, Copa Chile, Copa de la Liga y Campeonato Nacional 2026. Su desempeño fue de 3 goles y 4 asistencias, con 2.185’ minutos jugados, siendo uno de los que más participación tuvo en la primera rueda con O’Higgins.