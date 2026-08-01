Deportes La Serena y O’Higgins se verán las caras este domingo en el Estadio La Portada por la decimoséptima fecha del Campeonato Nacional 2026. El duelo resalta en la jornada dominical debido a que se trata de dos equipos que luchan en la mitad de la tabla, y cuentan con una diferencia de una unidad entre ellos, por lo que una victoria los ascendería puestos de clasificación a torneos internacionales.

Actualmente, los Granates se posicionan undécimos con 19 unidades, mientras que el Capo de Provincia es décimo con 20 puntos. El último choque entre La Serena y O’Higgins se disputó el 7 de febrero por la segunda fecha de la división de honor, donde los celestes se quedaron con la victoria por la cuenta mínima con gol de Francisco González.

¿Dónde y cómo ver en vivo La Serena vs O’Higgins?

El duelo entre Granates y el Capo de Provincia será emitido por las señales televisivas de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs O’Higgins?

Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026

Hora: 15:00 horas

Estadio: La Portada, La Serena.

El partido será dirigido por Fernando Vejar, con Mario Lagos y Marcia Castillo como asistentes y Matías Assadi como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Cristián Garay, con Leslie Vásquez como AVAR.

Cómo llegan La Serena vs O’Higgins a la fecha 17

Deportes La Serena se encuentra 11° en la tabla con 19 unidades, y logró cosechar un punto valioso en su regreso al Campeonato Nacional 2026. Los Granates visitaron a Universidad Católica, y en un entretenido partido igualaron 3-3. A pesar de ir cayendo 2-0, los dirigidos por Felipe Gutiérrez remontaron el resultado, pero se quedaron con las ganas ya que sufrieron el empate en la última jugada.

O’Higgins no pasa por su mejor semana, ya que en la fecha 16 de la división de honor fueron derrotados 2-0 de visita ante Deportes Concepción. Tras esta caída, el Capo de Provincia se enfrentó a mitad de semana ante Boca Juniors por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, y a pesar de ganar en El Teniente, fueron eliminados desde los lanzamientos de penal.

Formaciones probables para La Serena vs O’Higgins

Probable formación de La Serena:

José Ignacio Tapia; Joaquín Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Yahir Salazar; Gonzalo Escalante, Bastián Sandoval, Sebastián Díaz; Matías Pinto, Gonzálo Figueroa, Felipe Chamorro. DT: Felipe Gutiérrez.

Probable formación de O’Higgins:

Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Bryan Rabello; Bastián Yáñez, Thiago Vecino y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Minuto a minuto de La Serena vs O’Higgins