El líder absoluto del Campeonato Nacional recibe en el Estadio Monumental al colero.Colo Colo llega a la Fecha 15 como el equipo más sólido del torneo, mientrasCobresal pelea por salir del fondo de la tabla y necesita urgentemente los tres puntos. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Colo Colo vs Cobresal, minuto a minuto

La previa del Colo Colo vs Cobresal

Colo Colo llega al cierre de la primera rueda con urgencias en el mediocampo. El entrenador Fernando Ortiz deberá resolver un rompecabezas táctico ante las bajas confirmadas que afectan el centro del campo albo, siendo Erick Wiemberg uno de los convocados para suplir la zona.

A pesar de los problemas, los albos son el equipo en mejor forma del fútbol chileno: acumulan 11 triunfos en 14 presentaciones y son los únicos con más de 30 puntos en la tabla. Su última goleada, un 4-2 sobre Deportes La Serena, los dejó firmes en la cima y con el objetivo de cerrar la primera rueda como líderes.

Cobresal llega a Santiago desde El Salvador con la misión casi imposible de frenar al mejor equipo del torneo. Los atacameños ocupan la zona de descenso de la tabla y acumulan una racha de resultados negativos que los tiene al límite.

Formaciones Colo Colo vs Cobresal

Probable formación de Colo Colo

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Cristián Riquelme; Leandro Hernández, Javier Correa, Lautaro Pastrán.

Probable formación de Cobresal

Por confirmar por el cuerpo técnico atacameño previo al partido.

¿Dónde ver Colo Colo vs Cobresal en vivo?

El Colo Colo vs Cobresal se jugará este sábado 13 de junio a las 17:30 horas de Chile en el Estadio Monumental David Arellano. La transmisión televisiva del partido válido por la Fecha 15 del Campeonato Nacional será a través de TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max.