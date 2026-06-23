Deportes La Serena y Cobresal se enfrentan este miércoles 24 de junio en el Estadio La Portada, por la Fecha 1 del Grupo C de la Copa Chile 2026. El partido se juega a las 16:00 horas de Chile y puede ser decisivo para ambos, ya que llegan sin puntos en la tabla.
La Serena viene de caer 4-2 ante Deportes Antofagasta, mientras que Cobresal perdió 2-0 frente a Cobreloa. Por eso, el cruce en La Portada aparece como una oportunidad directa para meterse nuevamente en la pelea por la clasificación.
¿Qué canal transmite La Serena vs Cobresal EN VIVO?
El partido entre Deportes La Serena y Cobresal por Copa Chile no será transmitido por TNT Sports Premium ni por HBO Max.
El encuentro no tendrá señal televisiva ni streaming oficial para Chile.
TV de pago:
No tiene transmisión por TNT Sports
Streaming:
No estará disponible en HBO Max
Cobertura online: AlAireLibre.cl
¿A qué hora juegan Deportes La Serena vs Cobresal?
Deportes La Serena vs Cobresal se juega este miércoles 24 de junio a las 16:00 horas de Chile.
- Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026
- Hora: 16:00 horas de Chile
- Estadio: La Portada, La Serena
- Torneo: Copa Chile 2026
El encuentro corresponde al Grupo C, donde también compiten Deportes Antofagasta y Cobreloa.
¿Dónde ver La Serena vs Cobresal ONLINE por streaming?
La Serena vs Cobresal no estará disponible por streaming en HBO Max.
La única alternativa para seguir el desarrollo del partido será la cobertura online de AlAireLibre.cl, con todos los detalles del compromiso por la Copa Chile.
¿Dónde ver GRATIS La Serena vs Cobresal?
La Serena vs Cobresal no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.
El partido tampoco será emitido por TNT Sports ni HBO Max, por lo que podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.
Formación de La Serena vs Cobresal
Deportes La Serena: Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Joaquín Gutiérrez, Rafael Delgado, Bastián Contreras; Francis Mac Allister, Joan Orellana, Matías Pinto, Felipe Chamorro, Milovan Velásquez; Fabricio Díaz.
DT: Felipe Gutiérrez.
La Serena llega con la obligación de sumar después de perder 4-2 ante Deportes Antofagasta en su estreno. El equipo granate necesita hacerse fuerte en La Portada para no quedar rezagado en un grupo que ya tiene a los Pumas con ventaja.
Cobresal: Alejandro Santander; José Tiznado, Franco Bechtholdt, Benjamín Valenzuela, Aaron Astudillo; Agustín Nadruz, Esteban Valencia, Aníbal Gajardo, Guillermo Pacheco; Steffan Pino y Julián Brea.
DT: Gustavo Huerta.
Cobresal también llega golpeado tras caer 2-0 ante Cobreloa. El equipo minero buscará levantar cabeza fuera de casa y sumar sus primeros puntos en la Copa Chile.
Árbitros para La Serena vs Cobresal
El árbitro principal del partido será Claudio Díaz Mera.
- Árbitro: Claudio Díaz Mera
- Asistente 1: Emilio Bastías Núñez
- Asistente 2: Jean Araya Carvajal
- Cuarto árbitro: Dione Rissios Duran
La designación arbitral tendrá a Claudio Díaz como juez central en un duelo importante para dos equipos que necesitan salir del fondo del Grupo C.
¿Cómo llegan La Serena y Cobresal por Copa Chile?
Deportes La Serena llega tras una derrota 4-2 ante Deportes Antofagasta en el Municipal de Mejillones. Pese a marcar dos goles, el cuadro granate no pudo sostenerse defensivamente y quedó sin puntos en su estreno.
Ahora, el equipo de Felipe Gutiérrez tendrá la opción de recuperarse como local, en un partido donde necesita sumar para no alejarse de los primeros puestos del grupo.
Cobresal, por su parte, viene de caer 2-0 frente a Cobreloa en Calama. El equipo de Gustavo Huerta tampoco pudo sumar en su primer compromiso y quedó con diferencia de gol negativa.
Por eso, el partido toma peso directo: el ganador quedará nuevamente con vida en la pelea por avanzar, mientras que el perdedor quedará muy comprometido en el fondo de la tabla.
¿Cómo está el Grupo C de Copa Chile?
El Grupo C de Copa Chile está integrado por Deportes Antofagasta, Cobreloa, Deportes La Serena y Cobresal.
|Ranking – Cup Grp. C – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Antofagasta
|7
|3
|2
|1
|0
|0
|6
|3
|
2
|Cobreloa
|4
|3
|1
|1
|1
|-1
|3
|2
|
3
|La Serena
|0
|1
|0
|0
|1
|-6
|2
|4
|
4
|Cobresal
|0
|1
|0
|0
|1
|-4
|0
|2
Deportes Antofagasta lidera el grupo con siete puntos, seguido por Cobreloa con cuatro. La Serena y Cobresal todavía no suman, aunque ambos tienen solo un partido jugado, por lo que este cruce puede cambiar el panorama de la zona.
¿Cuál es el historial reciente entre La Serena y Cobresal?
Deportes La Serena y Cobresal registran antecedentes recientes muy parejos, con triunfos para ambos y marcadores ajustados.
El último cruce fue el 27 de febrero, cuando La Serena venció 1-0 a Cobresal en el Estadio El Cobre. Antes, también se enfrentaron por Copa Chile y Liga de Primera, con resultados como el 1-1 en La Portada y victorias mineras por 3-1 y 2-0.
Ese historial anticipa un partido cerrado, con dos equipos necesitados y con poco margen de error en el Grupo C de la Copa Chile.
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