La FIFA reveló este miércoles el once ideal del Mundial 2026, el torneo que terminó el domingo con la consagración de España ante Argentina en Nueva Jersey. La formación, elegida mediante votación abierta de los fanáticos en un esquema 4-3-3, reúne a jugadores de siete países y tiene dos elementos que ya están generando debate: la presencia de Vozinha y la ausencia de dos defensores del equipo campeón.

La selección de España lidera el once con tres representantes, lo que es coherente con su título: los laterales Pedro Porro y Marc Cucurella, más el volante Rodri, elegido además el mejor jugador del torneo. Francia, semifinalista, también aporta tres: Kylian Mbappé (el goleador del certamen con 10 tantos), Michael Olise y el central Dayot Upamecano. Argentina, la subcampeona, tiene dos: Lionel Messi y Lisandro Martínez. Los completan Jude Bellingham (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega), el segundo artillero con 6 goles.

La historia de Vozinha en el once ideal del Mundial 2026

El arquero de Cabo Verde llegó al torneo siendo un completo desconocido y se fue como el mejor portero de la competencia. A sus 40 años, Vozinha mantuvo la valla en cero en el debut ante España y protagonizó atajadas decisivas a lo largo de toda la campaña histórica de su selección. Su inclusión en el once ideal es, sin duda, el reconocimiento más poético del torneo.

Sin embargo, su elección fue una de las criticadas, pues los fanáticos coinciden en que Unai Simón, portero de España, tenía que ser el mejor guardameta del certamen.

Las dos ausencias del once ideal que generaron polémica

Los dos defensores más cuestionados por los fanáticos son Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, pilares de la zaga española campeona. El detalle que explica la situación: ninguno de los dos fue incluido en la lista inicial de candidatos que la FIFA presentó a votación, lo que les impidió directamente recibir votos.

Esa decisión editorial del organismo es lo que más encendió el debate, porque muchos consideran que Cubarsí, en particular, fue uno de los mejores defensores del torneo y merecía al menos estar en la boleta.

El once ideal completo del Mundial 2026

Arquero: Vozinha (Cabo Verde). Defensas: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia) y Marc Cucurella (España). Mediocampistas: Rodri (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Michael Olise (Francia). Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).