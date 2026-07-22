Datos Clave Hinchas de Argentina: Piden la repetición de la final del Mundial 2026 ante España ¿Cómo lo hacen?: En la página Change.org Masiva petición: Van más de 70 mil firmas

Hinchas argentinos aún no superan la derrota contra España y piden la repetición de la final del Mundial 2026, ya que consideran que el árbitro esloveno Slavko Vincic fue determinante en el resultado del compromiso en que los europeos ganaron por 1-0.

Los fanáticos quieren que el compromiso se desarrolle “sin el árbitro corrupto”, como ellos mismos señalaron, algo que obviamente es inviable, dado que se trata de una acusación, pero algo sin pruebas concretas.

¿Quiénes son los argentinos que piden la repetición de la final del Mundial 2026?

Son aficionados que a través de la página Change.org que empezaron a pedir firmas para la reiteración del compromiso. Ya van más de 70 mil y esto se replicó en gran parte de Argentina.

“No es solo una cuestión de justicia para Argentina, sino para el futuro del fútbol mundial… ¡Que se escuche nuestra voz para salvaguardar la esencia del deporte más querido del mundo!”, señalaron los impulsores.

No se repetirá la definición del Mundial 2026, pero sí puede haber Finalissima

Más allá de que no hay opciones de que se repita la final del Mundial 2026, sí existe la posibilidad de que España y Argentina se vuelven a ver las caras en la Finalissima, trofeo que se disputan los campeones de Europa y América.

La ocasión puede ser entre el 12 y 16 de noviembre, en fecha FIFA, en sede por definir. De todas maneras, el compromiso no está confirmado todavía.

Esta confrontación tenía fecha en marzo pasado en Qatar, pero los atentados en Doha impidieron que se llevara a cabo el duelo, ni tampoco se encontró una nueva serie.