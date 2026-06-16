Datos Clave El escenario: Los disturbios se registraron en pleno Times Square de Manhattan, uno de los puntos turísticos más concurridos de Estados Unidos, generando pánico entre los transeúntes. La violencia: Los videos viralizados en redes sociales muestran corridas, empujones, lanzamientos de objetos contundentes, patadas voladoras y golpes de puño entre las facciones. El contexto: El incidente ocurrió horas antes del esperado debut de ambas escuadras, programado para este martes por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.

La fiebre del Mundial 2026 se desbordó en Norteamérica y dejó su primera gran mancha fuera de las canchas. Mientras millones de fanáticos disfrutan del torneo en paz, grupos de hinchas de Argentina y Argelia decidieron resolver sus diferencias a golpes en uno de los lugares más emblemáticos del planeta. Lo que inicialmente comenzó como una alegre concentración y un “banderazo” de apoyo para sus respectivas selecciones, rápidamente escaló hasta convertirse en una violenta batalla campal en pleno corazón de Nueva York, desatando el pánico entre los turistas a solo horas de que ambos países se enfrenten en la fase de grupos.

El violento cruce entre argentinos y argelinos en Times Square

El escándalo tuvo lugar en la icónica intersección de Times Square en Manhattan. Pese a que el partido debut de ambas escuadras está fijado en Kansas City, miles de hinchas aprovecharon su paso por Nueva York para realizar actividades de apoyo.

Lamentablemente, el folclore se transformó en violencia. Según los impactantes videos que ya circulan en la red social X, los fanáticos de ambas nacionalidades se enfrascaron en una brutal gresca. Los registros evidencian fuertes enfrentamientos donde se aprecian golpes de puño, patadas, empujones y el lanzamiento de objetos contundentes, mientras decenas de familias y turistas intentaban huir despavoridos de la zona de conflicto.

Reportes internacionales, como el del medio francés Le Parisien, indican que el conflicto habría detonado tras un intercambio de gestos obscenos e insultos de lado a lado. Aunque el caos obligó a la rápida intervención de las fuerzas policiales para separar a los bandos, hasta el momento las autoridades locales no han entregado un saldo oficial respecto a posibles heridos o detenidos tras los disturbios.

GOLPES DE PUÑO Y PATADAS VOLADORAS: HINCHAS DE ARGENTINA Y ARGELIA SE ENFRENTARON EN NUEVA YORK



Hinchas de Argentina y Argelia protagonizaron incidentes durante un banderazo en Times Square, Nueva York, horas antes del debut de ambas selecciones en el Mundial 2026. Videos… pic.twitter.com/laplXdJhv5 — Clarín (@clarincom) June 16, 2026

¿Cuándo debuta y cómo llega Argentina al Mundial 2026?

La violencia en Nueva York contrasta con la expectación deportiva que genera el equipo de Lionel Scaloni. El actual monarca planetario iniciará la defensa de su título ante Argelia este martes 16 de junio a las 21:00 horas de Chile, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El elenco albiceleste llega a su 19° participación en una Copa del Mundo ostentando un cartel de favorito absoluto. Respaldados por la reciente conquista de la Copa América 2024 y su contundente liderazgo en las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo comandado por Lionel Messi (máximo artillero histórico del país en Mundiales con 13 tantos) buscará lograr un histórico bicampeonato planetario que no se registra en el fútbol desde la época del Brasil de Pelé (1958-1962).

Para este debut ante los africanos —quienes regresan al torneo tras 12 años de ausencia— Scaloni confía en una base consolidada, manteniendo en su nómina a 18 de los 26 jugadores que levantaron el trofeo en Qatar 2022, sumando sangre nueva con figuras emergentes como Nico Paz.

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🇦🇷🇩🇿 INCIDENTES ENTRE HINCHAS DE ARGENTINA Y ARGELIA EN NUEVA YORK



La previa del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 quedó marcada por enfrentamientos entre simpatizantes argentinos y argelinos en Times Square. Videos difundidos en redes sociales muestran… pic.twitter.com/roVqP4waqm — MDZ Mendoza (@mdz_radio) June 16, 2026

"Piñas"



Porque argentinos se agarraron a trompadas con argelinos en pleno Times Square. pic.twitter.com/xtk4pIzMqg — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 16, 2026