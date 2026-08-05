Datos Clave Guerra de goles: Colo Colo y Universidad Católica igualaron 4-4 en la segunda fecha del Campeonato Nacional Sub 20 tras ir perdiendo por tres tantos. Figura estelar: El joven delantero albo Felipe Raipán comandó la remontada de su equipo anotando un espectacular doblete. Público de lujo: El partido fue observado de cerca por el nuevo refuerzo Vozinha, el técnico Fernando Ortiz y referentes como Arturo Vidal.

El Estadio Monumental fue el escenario de uno de los partidos más vibrantes en lo que va del año para el fútbol joven chileno. En el marco de la segunda fecha del Torneo de Clausura de la categoría Sub 20, Colo Colo y Universidad Católica protagonizaron un verdadero partidazo que terminó en un increíble empate 4-4, tras una reacción espectacular del cuadro dueño de casa.

El encuentro, disputado durante la mañana de este miércoles en la cancha dos del recinto de Macul, no solo tuvo emociones de sobra en el marcador, sino que contó con un público inmejorable. Todo el plantel profesional del Cacique siguió atentamente las acciones al borde del terreno de juego. Entre los espectadores destacó la presencia de Arturo Vidal, Claudio Aquino, el técnico Fernando Ortiz y el flamante nuevo arquero del club, Vozinha, quien de inmediato comenzó a interiorizarse con los talentos de la cantera alba.

¿Quién es Felipe Raipán, la joven promesa de Colo Colo?

En medio de la lluvia de goles, hubo un nombre que se robó absolutamente todas las miradas del primer equipo: Felipe Raipán. El delantero de apenas 16 años fue el gran artífice de la remontada colocolina, demostrando en la cancha por qué es considerado uno de los proyectos más interesantes del semillero de Macul en la actualidad.

Raipán mostró un nivel superlativo ante los cruzados y se matriculó con un doblete fundamental para levantar a su escuadra. Su destacada actuación no pasó desapercibida para el entrenador Fernando Ortiz, quien ya le ha dado oportunidades para acercarse al plantel de honor y sigue muy de cerca su proceso formativo. Asimismo, el portero Vozinha pudo observar en primera fila la capacidad de definición del joven ariete, perfilándose como uno de los canteranos que próximamente compartirá camarín de forma permanente con el equipo estelar.

¿Cómo fue el empate 4-4 entre Colo Colo vs Universidad Católica Sub 20?

El desarrollo del clásico fue una auténtica montaña rusa de emociones. El equipo dirigido por Braulio Leal tuvo un arranque para el olvido y rápidamente se encontró en una desventaja que parecía definitiva. Los cruzados golpearon fuerte y se pusieron 3-0 arriba gracias a las anotaciones de Vasco León, un penal convertido por Vicente Olivares y una posterior definición de Gabriel Rodríguez.

Sin embargo, el Cacique despertó a tiempo en el complemento. A los 66 minutos, Raipán aprovechó un balón suelto en el área para marcar el primer descuento y encender la ilusión. La presión surtió efecto y, en una ráfaga fulminante, Alonso Olguín y Gedeón Díaz lograron igualar el marcador a los 79 minutos.

La hazaña parecía completarse a los pocos instantes cuando nuevamente apareció la figura de Felipe Raipán para anotar su segundo tanto personal y poner el 4-3 a favor de los locales ante el aplauso de sus compañeros mayores. No obstante, en los descuentos del compromiso, Matías Bermúdez decretó el 4-4 final para Universidad Católica, cerrando una jornada inolvidable de fútbol ofensivo.

¿A qué hora es la presentación de Vozinha en el Monumental?

Más allá del vibrante empate de los juveniles, la jornada de este miércoles 5 de agosto estará marcada por la gran fiesta que prepara la dirigencia de Blanco y Negro para recibir a su nuevo arquero de manera oficial. El veterano portero de Cabo Verde tendrá su primer encuentro masivo con los hinchas en la cancha principal de Macul.

La esperada presentación de Vozinha está programada para comenzar a partir de las 17:00 horas y promete ser un espectáculo de primer nivel. La concesionaria organizó un show estelar que contará con la participación de reconocidos artistas nacionales como DJ Rocka, Garras de Amor, Forest y Juan Sativo, coronando así el arribo de uno de los fichajes más llamativos y mediáticos del presente mercado de pases.

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