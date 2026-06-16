Datos Clave Los finalistas a la cancha: La jornada de este martes 16 de junio está marcada por el debut de Argentina (vigente campeón) ante Argelia y Francia (subcampeón) frente a la siempre peligrosa Senegal. Presión total para la Conmebol: Sudamérica sigue sin registrar triunfos en el torneo tras el amargo empate 1-1 de la Uruguay de Marcelo Bielsa ante Arabia Saudí y la caída previa de Ecuador. Haaland hace su estreno: Noruega, una de las selecciones europeas que genera mayor expectativa en los fanáticos, debuta en el Grupo I enfrentando a Irak en Boston.

El Mundial 2026 no da respiro y entra en la recta final de su primera fecha de la fase de grupos con una cartelera de cuatro compromisos de alto impacto para este martes 16 de junio. La acción comenzará a las 15:00 horas con el choque entre Francia y Senegal en Nueva York, seguido a las 18:00 horas por el cruce de Irak ante la Noruega de Erling Haaland en Boston, ambos válidos por el Grupo I. Más tarde, la emoción se traslada al Grupo J con el esperado estreno del vigente campeón del mundo, Argentina, que desafiará a Argelia a las 21:00 horas en Kansas, cerrando la jornada a la medianoche con el duelo entre Austria y Jordania en San Francisco.

Este día asume una relevancia histórica y deportiva total, ya que marcará el estreno en simultáneo de las dos potencias que protagonizaron la final en Qatar 2022. Tanto la Albiceleste de Lionel Messi como Les Bleus de Kylian Mbappé inician la defensa de sus pergaminos continentales enfrentando a duros escollos africanos que prometen aguar la fiesta. Asimismo, el debut del combinado noruego representa uno de los atractivos más esperados por los fanáticos, ansiosos por ver el poderío goleador de su máxima figura en la cita planetaria.

Para el fútbol sudamericano, la presentación de Argentina es una obligación urgente de cara a las estadísticas. El panorama actual de la Conmebol en Norteamérica es sumamente opaco: Paraguay y Ecuador registran derrotas en sus debuts, mientras que Brasil y Uruguay apenas rescataron empates en sus respectivas presentaciones. La escuadra dirigida por Lionel Scaloni cargará con la presión de romper este maleficio regional y convertirse en el primer representante de nuestra federación en sumar tres puntos en el certamen.



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