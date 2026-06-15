U de Chile enfrenta este jueves a O’Higgins en el estadio Nacional, pero hay opciones de que no lo haga en un contexto normal. Esto porque la barra Los de Abajo hizo un llamado para boicotear el compromiso pendiente del Campeonato Nacional 2026, el que cerrará la primera rueda de esta competición.

El argumento de esta organización es que los hinchas no avalen los graves problemas extradeportivos que ha enfrentado el club por el caso Michael Clark y también la irregular campaña dentro de la cancha, que tiene al equipo lejos de la lucha por el titulo y ya eliminado en Copa Sudamericana y Copa de la Liga.

El llamado de Los de Abajo a boicotear el U de Chile vs O’Higgins

En un extenso comunicado publicado en sus canales oficiales, Los de Abajo pidió a los hinchas que no asistan al partido de U de Chile vs O’Higgins: “Hacemos el llamado a que NADIE ingrese al estadio, NO COMPREN ENTRADAS. Le pedimos a los abonados de galería sur, que en su mayoría somos nosotros mismos, que no asistan”.

“No vamos a ser el pan y circo de esta mafia, que no solo se ha robado el club, sino que quiere cambiar la identidad del Club Universitario más grande del mundo. Ya está bueno que nos sigan basureando, que el expresidente de la concesionaria desde las sombras, siga robando y poniendo solo cara políticas, que no tienen ni un amor a la U”.

“Reiteramos, NADIE VA AL NACIONAL ESTE JUEVES, La SA, las autoridades del gobierno y los medios, deben entender que no podemos seguir en la misma… Jamás vamos a abandonar nuestro amor por la U, lo demostramos en este tremendo aniversario que recién celebramos en los 99 años de historia”, fue parte del mensaje de Los de Abajo.

¿Cuándo juegan U de Chile vs O’Higgins?

U de Chile recibe a O’Higgins este jueves 18 de junio a las 20:00 horas en duelo pendiente de la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2026, el que se aplazó en su momento por la participación de los Celestes en Copa Sudamericana.

Para ver este duelo puedes hacerlo en TNT Sports Premium y en HBO Max, aunque tambipén puedes seguir el Minuto a Minuto de Al Aire Libre.