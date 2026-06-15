Datos Clave Dibu Juega Fracturado: Martínez será titular con un dedo roto y vendaje reforzado. Tagliafico se Cae: Sufrió desgarro y Facundo Medina lo reemplaza en el debut. Messi y Lautaro Arriba: Scaloni apuesta por el 4-4-2 con Almada como heredero de Di María.

Argentina debuta este martes ante Argelia a las 21:00 horas en el Kansas City Stadium por el Grupo J del Mundial 2026, en un partido que llega con más interrogantes de las que se esperaban para la Albiceleste que lidera el Ranking FIFA y que hace cuatro años levantó la copa en Qatar.

La albiceleste llega como número uno del mundo del ranking FIFA y con Lionel Messi en lo que probablemente sea su última cita mundialista.

La fractura que no para a Dibu

La principal noticia de Argentina es médica. Emiliano “Dibu” Martínez será titular pese a una fractura en un dedo de la mano derecha, sufrida en el último amistoso de preparación. El cuerpo médico autorizó su presencia con una férula adaptada y vendaje reforzado.

El simbolismo pesa más que la prudencia: el arquero campeón del mundo abrirá el torneo defendiendo el arco que él mismo convirtió en mito en Qatar.

El rompecabezas defensivo de Scaloni

Atrás, las dudas se acumulan. En el lateral derecho, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se disputan el puesto hasta último momento. Molina llega con más rodaje en el Atlético de Madrid, pero Montiel ya sabe lo que es definir una final mundialista con un penal.

En el centro, Cristian Romero vuelve tras una lesión ligamentaria y será titular. Su compañero generó la verdadera discusión: Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi. La intuición indica que Scaloni se inclinará por el “Cuti”, más fresco y con mejor lectura del juego aéreo frente a delanteros como Islam Slimani, referencia ofensiva argelina.

La baja confirmada que sí dolió: Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro en el sóleo durante el último amistoso ante Honduras y quedó fuera del debut. Su lugar lo tomará Facundo Medina, jugador del Lens, en lo que será su estreno como titular en una cita mundialista.

La apuesta de Argentina por Almada

Acá está la mutación más interesante. Sin Ángel Di María, retirado de la Selección tras Qatar 2022, Scaloni encontró en Thiago Almada al heredero natural de esa banda izquierda que mezcla creatividad y desborde. El esquema vuelve al 4-4-2 con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como base central, sostén que ya conoce el ADN del equipo.

La apuesta por Almada es también una declaración: Argentina no quiere depender exclusivamente de Messi para generar. Y si el “10” baja a buscar el balón, Almada tiene libertad para soltarse en el último cuarto de cancha.

Messi, Lautaro y el regreso esperado de Julián

Adelante, Lionel Messi y Lautaro Martínez formarán la dupla titular. El delantero del Inter llega con confianza tras una temporada de 22 goles en la Serie A. Julián Álvarez, recuperándose de una sobrecarga muscular, podría sumar minutos en el segundo tiempo si el partido lo amerita.

El XI de Argentina para enfrentar a Argelia

El equipo de Scaloni sería el siguiente:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

¿Quién es el favorito entre Argentina y Argelia?

Para Melbet la Argentina de Scaloni es la amplia favorita para ganar su partido ante Argelia. Además, confían en que Lionel Messi y Lautaro Martínez anotarán en este pleito