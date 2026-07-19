Datos Clave El mensaje: Messi publicó un texto despidiendo el camino junto al grupo, con una frase que sugiere el final de su ciclo. El récord: Messi se convertirá en el único jugador en disputar tres finales mundiales como titular. Bota de Oro: Messi buscará igualar a Mbappé como goleador del Mundial y como máximo anotador de las citas planetarias.

Lionel Messi tiene una nueva cita con la historia este domingo. El capitán argentino buscará su segundo título mundial ante España en el MetLife Stadium de Nueva York, el mismo recinto donde hace diez años perdió la final de la Copa América Centenario ante Chile. En la previa del partido, el astro publicó un mensaje en Instagram que emocionó a millones y que muchos leen como una despedida anticipada de la Albiceleste.

El conmovedor mensaje de Messi previo a la final del Mundial

El diez de Argentina utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía junto a toda la comitiva de la selección y dejar un potente y a la vez conmovedor mensaje justo antes de enfrentar a España.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, compartir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, comenzó diciendo Messi.

“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta selección siga siendo una familia. Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”, concluyó.

La frase “pase lo que pase” es la que más eco generó entre los hinchas, ya que Messi es consciente de que este podría ser su último partido con la camiseta de la Albiceleste, independiente del resultado.

Los récords históricos que Messi puede romper o consolidar en la final

Más allá del título, Messi hará historia solo por jugar esta final. Al disputarla, se convierte en el único jugador de todos los tiempos en participar en tres finales mundiales como titular, superando el hito que comparte con Cafú, único en haberlas jugado todas pero sin arrancar de inicio en las tres. Pelé (1958, 1962 y 1970), Pierre Littbarski y Lothar Matthäus (1982, 1986 y 1990), y Cafú y Ronaldo (1994, 1998 y 2002) son los únicos en haber sido parte de tres finales.

En lo individual, Messi también sigue en carrera por la Bota de Oro con 21 goles en el torneo, uno menos que Kylian Mbappé (22), actual máximo goleador histórico en citas mundiales. Un gol esta tarde lo empataría con el francés; dos lo convertirían en el máximo anotador de la historia de los Mundiales.