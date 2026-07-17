Datos Clave La imagen: Lionel Messi fue fotografiado bañando a Lamine Yamal cuando el español era apenas un bebé. La historia: La familia de Lamine ganó un concurso y fue sorteada con el astro argentina que en aquel entonces tenía 20 años. Reacción de Messi: En la antesala de la final ante España, el capitán de Argentina calificó como “una locura” lo ocurrido.

En la antesala de la final del Mundial 2026, Lionel Messi participó de un foro moderado por estrellas del deporte mundial como Novak Djokovic y Tom Brady. Allí, el capitán de Argentina habló por primera vez de la icónica fotografía en la que aparece bañando a la estrella de España, Lamine Yamal, cuando éste era un bebé.

19 years later, Lionel Messi and Lamine Yamal will meet in the World Cup final 🤯 pic.twitter.com/BytWRCWXkU — ESPN UK (@ESPNUK) July 15, 2026

Lionel Messi habla por primera vez de la icónica fotografía con Lamine Yamal

En la instancia donde también acudieron el entrenador trasandino Lionel Scaloni y el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Messi tuvo palabras para el astro español y la fotografía que tomó aún más valor en los últimos días.

“Lamine es un grandísimo jugador al cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo (FC Barcelona) y le deseo y quiero siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales con 19 años, tiene toda la carrera por delante y una gran oportunidad de conseguir algo histórico, lo cual intentaremos dar el máximo para que esta no sea esa vez”, dijo el capitán de la Albiceleste.

Al ser consultado por Tom Brady por la imagen con Yamal, Mesi señaló que “lo de esa foto es una locura porque, es la vida, hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos en una Copa del Mundo es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin dudas, y le deso muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona también”.

La historia detrás de la fotografía de Messi bañando a Lamine Yamal

En 2007, el entonces patrocinador de la camiseta de Barcelona, Unicef, con el diario catalán Sport hicieron un concurso donde las familias seleccionadas al azar tendrían una fotografía con un jugador del primer equipo del conjunto culé.

Una de las ganadoras fue justamente la familia de Lamine –que tenía apenas 5 meses– y el día de la sesión les tocó de forma aleatoria con Lionel Messi, que por aquel entonces tenía 20 años y recién se había consolidado como titular en los azulgrana.

Joan Monfort, fotógrafo que inmortalizó la imagen conversó recientemente con DAZN y se refirió a las opciones que habían para que los protagonistas de la captura se enfrentaran 19 años después. “Las probabilidades de que esto sucediera eran de una entre 625 trillones. Es mucho más fácil que te toque la lotería que conseguir hacer esta foto y que luego pase todo lo que ha pasado, y acabe como va a acabar”.