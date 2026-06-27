El fin de semana largo arranca con un sábado imperdible para cualquier futbolero. La jornada mezcla lo mejor del fútbol chileno y la recta final de la fase de grupos del Mundial 2026, con partidos repartidos durante toda la tarde y la noche. Acá tienes la guía completa con horarios, estadios y dónde ver cada duelo en Chile.
El gran atractivo del día estará en Miami, donde Colombia se mide con el Portugal de Cristiano Ronaldo por el liderato del Grupo K, el único partido del Mundial que irá por señal abierta. En el plano local, la Copa Chile tendrá su cierre estelar con Universidad Católica, mientras que la noche la cerrará la Argentina de Lionel Messi.
¿Qué partidos de Copa Chile se juegan hoy?
La cuarta fecha de la Copa Chile reparte cinco partidos, la mayoría sin transmisión de TV y con un cierre de lujo en el Claro Arena.
|Hora
|Partido
|Estadio
|Dónde ver
|17:00
|Deportes Santa Cruz vs Palestino
|Joaquín Muñoz García
|Sin TV
|17:00
|San Marcos de Arica vs Coquimbo Unido
|Carlos Dittborn
|Sin TV
|17:00
|Deportes Limache vs Deportes Iquique
|Lucio Fariña, Quillota
|Sin TV
|17:30
|Audax Italiano vs Magallanes
|Bicentenario de La Florida
|TNT Sports Premium
|20:00
|Universidad Católica vs San Luis
|Claro Arena
|TNT Sports Premium
¿Qué partidos del Mundial 2026 hay hoy?
El Mundial 2026 cierra hoy la fase de grupos con las últimas fechas de los grupos J, K y L. Son seis partidos, todos por DSports en el cable y uno por señal abierta.
|Hora
|Partido
|Estadio
|Dónde ver
|17:00
|Inglaterra vs Panamá
|MetLife, Nueva York
|DSports, Disney+, Paramount+
|17:00
|Croacia vs Ghana
|BMO Field, Toronto
|DSports, Paramount+
|19:30
|Colombia vs Portugal
|Hard Rock, Miami
|Chilevisión (abierta), DSports, Disney+, Paramount+
|19:30
|RD Congo vs Uzbekistán
|Mercedes-Benz, Atlanta
|DSports, Paramount+
|22:00
|Argentina vs Jordania
|AT&T, Dallas
|DSports, Disney+, Paramount+
|22:00
|Argelia vs Austria
|Arrowhead, Kansas City
|DSports, Paramount+
¿Cuáles son los partidos imperdibles y dónde verlos gratis?
Si hay que elegir, el duelo entre Colombia y el Portugal de Cristiano Ronaldo (19:30) es el único del Mundial que va gratis por la señal abierta de Chilevisión, además de DSports, Disney+ y Paramount+.
En el fútbol chileno, el plato fuerte es Universidad Católica ante San Luis (20:00) por TNT Sports Premium. Y para cerrar la noche, la Argentina de Lionel Messi choca con Jordania (22:00) por DSports, en la última fecha del Grupo J. Una jornada para no moverse del sillón, con fútbol desde las cinco de la tarde hasta pasada la medianoche.