Datos Clave Gratis y con Cristiano: Colombia vs Portugal va por TV abierta a las 19:30 horas. La UC en Copa Chile: Universidad Católica cierra la fecha ante San Luis a las 20:00 horas. Argentina de noche: La Argentina de Messi juega a las 22:00 en el cierre de la fase de grupos.

El fin de semana largo arranca con un sábado imperdible para cualquier futbolero. La jornada mezcla lo mejor del fútbol chileno y la recta final de la fase de grupos del Mundial 2026, con partidos repartidos durante toda la tarde y la noche. Acá tienes la guía completa con horarios, estadios y dónde ver cada duelo en Chile.

El gran atractivo del día estará en Miami, donde Colombia se mide con el Portugal de Cristiano Ronaldo por el liderato del Grupo K, el único partido del Mundial que irá por señal abierta. En el plano local, la Copa Chile tendrá su cierre estelar con Universidad Católica, mientras que la noche la cerrará la Argentina de Lionel Messi.

¿Qué partidos de Copa Chile se juegan hoy?

La cuarta fecha de la Copa Chile reparte cinco partidos, la mayoría sin transmisión de TV y con un cierre de lujo en el Claro Arena.

Hora Partido Estadio Dónde ver 17:00 Deportes Santa Cruz vs Palestino Joaquín Muñoz García Sin TV 17:00 San Marcos de Arica vs Coquimbo Unido Carlos Dittborn Sin TV 17:00 Deportes Limache vs Deportes Iquique Lucio Fariña, Quillota Sin TV 17:30 Audax Italiano vs Magallanes Bicentenario de La Florida TNT Sports Premium 20:00 Universidad Católica vs San Luis Claro Arena TNT Sports Premium

¿Qué partidos del Mundial 2026 hay hoy?

El Mundial 2026 cierra hoy la fase de grupos con las últimas fechas de los grupos J, K y L. Son seis partidos, todos por DSports en el cable y uno por señal abierta.

Hora Partido Estadio Dónde ver 17:00 Inglaterra vs Panamá MetLife, Nueva York DSports, Disney+, Paramount+ 17:00 Croacia vs Ghana BMO Field, Toronto DSports, Paramount+ 19:30 Colombia vs Portugal Hard Rock, Miami Chilevisión (abierta), DSports, Disney+, Paramount+ 19:30 RD Congo vs Uzbekistán Mercedes-Benz, Atlanta DSports, Paramount+ 22:00 Argentina vs Jordania AT&T, Dallas DSports, Disney+, Paramount+ 22:00 Argelia vs Austria Arrowhead, Kansas City DSports, Paramount+

¿Cuáles son los partidos imperdibles y dónde verlos gratis?

Si hay que elegir, el duelo entre Colombia y el Portugal de Cristiano Ronaldo (19:30) es el único del Mundial que va gratis por la señal abierta de Chilevisión, además de DSports, Disney+ y Paramount+.

En el fútbol chileno, el plato fuerte es Universidad Católica ante San Luis (20:00) por TNT Sports Premium. Y para cerrar la noche, la Argentina de Lionel Messi choca con Jordania (22:00) por DSports, en la última fecha del Grupo J. Una jornada para no moverse del sillón, con fútbol desde las cinco de la tarde hasta pasada la medianoche.