Datos Clave La efeméride: Se cumplen 10 años del título de Chile en la Copa América Centenario 2016. La gesta: La Roja venció a Argentina en dos finales seguidas ante el mejor Lionel Messi. El gesto de Bravo: El ex capitán valoró el logro con palabras de respeto y cariño hacia Messi.

A diez años de una de las páginas más gloriosas del fútbol chileno, Claudio Bravo volvió a poner en valor el bicampeonato de la Selección Chilena. Este 26 de junio se cumplió una década del título en la Copa América Centenario de 2016, cuando La Roja se consagró bicampeona continental de la mano de la generación dorada.

Aquella consagración tuvo un sabor especial, porque fue la segunda final ganada de forma consecutiva ante una Argentina liderada por la mejor versión de Lionel Messi. Tras la caída en el MetLife Stadium de East Rutherford, el astro trasandino incluso anunció su retiro de la Albiceleste, una decisión que meses después reconsideró para luego ganar la Copa América y el Mundial de Qatar.

¿Qué dijo Claudio Bravo sobre Messi?

En una actividad conmemorativa en Juan Pinto Durán, el excapitán habló desde el respeto: “Sí, existe diálogo con Lionel, pero cuesta mucho. Siempre que nos vemos hay conversación y diálogo; buena onda y cariño. Respeto. Compartimos muchas cosas en Barcelona también, durante el período que estuvimos juntos”, recordó Bravo, que coincidió con el argentino en el club catalán.

Lejos de la provocación, el arquero destacó la dimensión del rival que superaron. “Ni hablar de la calidad humana que tiene. Y valoras mucho más esto, nos tocó enfrentarlo en dos finales con plenitud de edad. Tenía 28 años y ahora tiene 39. Lo enfrentamos en su máxima plenitud y mira dónde cayeron las dos copas”, expresó.

Homenaje a los ganadores de la Copa América Bicentenario / ©Imago.

¿Por qué Bravo valora tanto ese bicampeonato?

Porque el contraste con el presente es enorme. Messi sigue vigente y vuelve a ser candidato al título con una Argentina que es una de las favoritas del Mundial 2026, mientras Chile atraviesa un proceso de recambio tras quedar fuera de la cita planetaria. “Él sigue siendo exitoso, sigue consiguiendo logros y sigue liderando a la selección argentina, que nuevamente es candidata a ganar la Copa del Mundo. Por eso creo que la valoración, no solo de la Copa Centenario, también de la anterior, son notables para nosotros”, sentenció.

Diez años después, el recuerdo de aquel MetLife sigue intacto: los penales, la atajada al cabezazo de Sergio Agüero, el remate contenido a Lucas Biglia y el penal definitivo de Francisco Silva que selló el bicampeonato. Una gesta que, en palabras de su capitán, se agranda con el paso del tiempo.