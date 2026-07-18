Datos Clave Mbappé superó a Messi: Es goleador historico del Mundial 2026 con 22 tantos contra 21 En menos Mundiales: Ha jugado tres citas planetarias contra seis del argentino Tambiés es goleador del Mundial 2026: Con 10 conquistas

Kylian Mbappé superó a Lionel Messi como goleador histórico de Copas del Mundo, luego de su doblete en el duelo de Francia contra Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, en el que su escuadra perdió por 5-3.

Mbappé acumuló 22 tantos y dejó a Messi con 21. El detalle es que el francés lo hizo en tres Mundiales, mientras que la Pulga necesitó de seis citas planetarias para conseguir su marca.

La tabla de goleadores históricos del Mundial

1. Kylian Mbappé – 22 goles

2. Lionel Messi – 21 goles

3. Miroslav Klose – 16 goles

4. Ronaldo Nazário – 15 goles

5. Gerd Müller – 14 goles

6. Harry Kane – 14 goles

7. Just Fontaine – 13 goles

8. Pelé – 12 goles

9. Sandor Kocsis, Cristiano Ronaldo y Jürgen Klinsmann – 11 goles

¿Messi puede superar a Mbappé en la cima histórica de goleadores de Mundiales?

Lionel Messi puede superar a Kylian Mbappé como goleadores de Mundiales, ya que este domingo juega con Argentina la final contra España.

Messi necesita un tanto para empatar a Mbappé y dos para superarlo. Si marca por duplicado también alcanzará al francés en la tabla de artilleros esta cita planetaria con 10 conquistas.

Lo importante en todo caso es que ambos jugadores han sido por lejos las grandes figuras de los últimos dos Mundiales, no solo encabezando la lista de goleadores, sino que echándose su equipo al hombro para llevar a sus elencos a instancias finales de los dos torneos.

Los goleadores del Mundial 2026